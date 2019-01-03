ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

上班第一天眼模糊　他懷疑老花眼...檢查才知是「心病」

ETtoday健康雲

▲▼上班族示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲連假結束了，許多上班族都出現收假症候群。（圖／示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

元旦4天連假結束，上班族又心不甘情不願地回到職場，有些人調適一天就恢復工作幹勁，有些人卻持續鬱鬱寡歡。一名壯年男子，上班第一天盯電腦總覺得「眼花花」，以為自己得了老花眼，隔天到眼科檢查卻正常，原來是收假症候群在作祟。

書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，收假症候群主要症狀為早上爬不起來、精神無法集中，這可能是因收假後要面對新的一條挑戰，心理壓力導致的逃避反應；另有一群人在心態上雖然已準備好，但收假後卻開始規劃下一個假期，以致無法集中在工作上。

施佳佐提到，收假症候群持續時間與症狀因人而異，但門診遇到的，大多為本身就有一些「Monday Blue」的患者，週休二日晚間只要想到週一要上班，就會開始焦慮，需要吃半顆助眠藥物放鬆，還有患者每週一下午都因心情不好需要請假。

收假症候群的表現不只反映在心情，身體也可能受影響。施佳佐表示，她曾遇過一名壯年男子，每週一下午都覺得眼睛花花的，但週二開始恢復正常，也有公司的高階長官想到要上班都覺得肩膀僵硬，還有人會從週日晚間開始身體不適。

施佳佐提醒，若有上述症狀的民眾，無論平日或假日都應該要維持固定作息，並學著放鬆，若真的影響到工作，可適時尋求精神科醫師協助。

網友嗆：「熊抱學姐」必須死！　熊讚抖一下拿起盾牌：衝著我來

關鍵字：
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

收假症候群「白天一條蟲」　精神醫教3招度過7天調適期

年過八十開脊椎怕癱瘓！　長庚研究幫患者「打破禁忌」

火鍋好淡？快請業者出示「湯頭身家資料」　拿不出罰300萬

流感將進流行期「疫苗剩14萬劑」　打完最快1月底才有貨！

跨年夜後將現「流感小高峰」　6年來首見病毒交換流行

更新／北市喜迎28元旦寶寶　高齡產婦翻倍...這醫院最多產

上班第一天眼模糊　他懷疑老花眼...檢查才知是「心病」

點眼藥水會「喉嚨苦」？藥水開封後要冰？6大常犯錯誤曝光

不是不愛！感情出現「5跡象」＝需要空間...你們會這樣嗎？

一週瘦2公斤！「味噌湯減肥法」營養師激推　防癌還能終結便秘

讀者迴響

回到最上面