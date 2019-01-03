上班第一天眼模糊　他懷疑老花眼...檢查才知是「心病」

▲連假結束了，許多上班族都出現收假症候群。（圖／示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

元旦4天連假結束，上班族又心不甘情不願地回到職場，有些人調適一天就恢復工作幹勁，有些人卻持續鬱鬱寡歡。一名壯年男子，上班第一天盯電腦總覺得「眼花花」，以為自己得了老花眼，隔天到眼科檢查卻正常，原來是收假症候群在作祟。

書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，收假症候群主要症狀為早上爬不起來、精神無法集中，這可能是因收假後要面對新的一條挑戰，心理壓力導致的逃避反應；另有一群人在心態上雖然已準備好，但收假後卻開始規劃下一個假期，以致無法集中在工作上。

施佳佐提到，收假症候群持續時間與症狀因人而異，但門診遇到的，大多為本身就有一些「Monday Blue」的患者，週休二日晚間只要想到週一要上班，就會開始焦慮，需要吃半顆助眠藥物放鬆，還有患者每週一下午都因心情不好需要請假。

收假症候群的表現不只反映在心情，身體也可能受影響。施佳佐表示，她曾遇過一名壯年男子，每週一下午都覺得眼睛花花的，但週二開始恢復正常，也有公司的高階長官想到要上班都覺得肩膀僵硬，還有人會從週日晚間開始身體不適。

施佳佐提醒，若有上述症狀的民眾，無論平日或假日都應該要維持固定作息，並學著放鬆，若真的影響到工作，可適時尋求精神科醫師協助。