▲北市上午喜迎12名元旦寶寶，高齡產婦翻倍...這醫院最多產！（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者嚴云岑／台北報導

2019年第一天，元旦寶寶陸續來報到。截止至上午11點止，台北市已有12名元旦寶寶，分別為8男4女，另有15名孕婦待產中，其中台北長庚一上午就有5名寶寶出生，堪稱今年最多產！

臺北市立聯合醫院表示，截至1日上午9時止，陽明院區與婦幼院區各有1名元旦寶寶誕生，性別一男一女，皆為自然產，體重均落在3000多公克；目前尚有3位產婦待產中。北市聯醫包括中興、仁愛、婦幼、忠孝及陽明五大綜合院區，107年有2名元旦寶寶，106年有1名，預計今年元旦寶寶人數應較去年為多。

國泰醫院截至上午9時30分已有1男2女元旦寶寶誕生，為2名自然產、1名剖腹產，目前還有6位待產中。長庚醫院截至上午11時止共接收5名元旦寶寶，分別為4男1女，其中3名自然產、2名剖腹產，另有4位孕婦待產中。新光醫院怎有一名自然產男嬰，另有2位待產中。北醫附醫則有一名自然產男寶寶。

▲高齡產婦近10年內人數翻倍。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

臺北市立聯合醫院婦產部主任林陳立表示，以往元旦是頗腹產偏愛的時間點，不過近年提倡自然產，除非產婦符合頗腹產適應症，如產程遲滯、胎兒窘迫等，才會評估剖腹產。

林陳立說，全國生產數近年都是持續下降，但值得關注的是，40歲以上生育的人數有提高趨勢，近這10年內，從每年不到3000人，翻倍成長至每年近9000人。

由於現在醫學技術進步，林陳立提到，40歲以上女性想生育並非難事，若經濟條件成熟，反而更值得鼓勵，既然少子化已成國安問題，他建議政府除了鼓勵生第一胎，更要鼓勵生第二胎，唯有鼓勵及時生育，才有助提高低迷不振的出生率。