女業務狂拼酒！挖喉嚨催吐...「食道黏膜整片拉上來」吐血送醫



▲女業務尾牙和男同事拼酒不想醉，挖喉嚨催吐「食道撕裂」吐血。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

歲末年終聚餐、尾牙多，酒一杯一杯往肚裡送，但為了舒緩酒精下肚的不適感及避免酒醉，有的人習慣「挖喉嚨」催吐，但小心這舉動引發可怕後果！一名年輕女業務，在主管面前和男同事拼酒展現好酒量，在幾杯黃湯下肚後又急著跑廁所催吐，喝完幾輪後「重覆催吐」竟讓她大吐鮮血掛急診。醫師建議，酒後催吐可能會把「食道黏膜整片拉上來」，千萬不要用。

酒後催吐真的母湯！急診室醫師賈蔚在《醫師好辣》節目上分享，曾收治一名因吐鮮血而就醫的年輕女業務，在公司表現很好、好勝心強，因此在年終尾牙主管敬酒時，為了不想輸給男同事，在主管面前硬拼酒求表現，「這麼拼，那麼多男同事，想要贏他們一定會醉」，當下她想到當酒精滯留於胃中想辦法吐掉即可減少酒精吸收，也較不容易醉，因此她狂拼猛喝，一喝完酒就到廁所自行「挖喉嚨」催吐。



▲醫師說酒後催吐超傷身，可能將食道黏膜整片被拉掉。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

賈蔚說，女業務在「喝了催吐、吐完再喝」幾輪後，因重覆嘔吐，而胃本身排空力量很大，「正常胃東西往下送，送到腸子裡面，你給它一個反向的、逆向，胃往食道衝，這個力量有時會把食道黏膜整片拉上來」，此現象在醫學上稱為M-W症候群，女子即為此種症狀。先給予藥物處理，隔天早上安排照胃鏡果真發現她的食道裡出現一條很長的黏膜撕裂傷，即是因為酒後重覆嘔吐，且為大力、強烈的嘔吐反射所導致。

賈蔚建議，歲末年終很多人喝了酒但又不想醉，可以試試看乾杯，結果將酒往旁邊倒，控制喝的量，適時吃點東西墊胃都可以，但千萬別用「喝下去硬挖喉嚨嘔吐」的方式以避免酒醉，此舉真的很傷身體。