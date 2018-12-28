增強「妹妹」抵抗力！　多吃7食物能保養私密處...鮭魚上榜



▲想要有健康的「妹妹」，就一定要吃對食物！（圖／記者李佳蓉攝）



生活中心／綜合報導

女生們，你應該要多多照顧「妹妹」！健康陰道的ph值應該要維持在3.8～4.2的弱酸環境，若是你沒有照顧好妹妹，可能就會受到感染。那麼到底該怎麼做才能讓私密處健康呢？國外網站《Standardmedia》就和大家分享7個能夠保養私密處的食物，你可以多喝綠茶、吃蘋果和鮭魚，這樣就對了！

多吃7大食物可以保養私密處：

1.綠茶

綠茶含有茶多酚，能夠殺死會導致尿道感染的大腸桿菌，而綠茶中的咖啡因也有助於緩解經前症候群，但《Standardmedia》提醒，千萬不要一次喝太多綠茶，否則可能會造成其他的肝臟併發症。



▲綠茶能夠消滅大腸桿菌、緩解經前症候群的症狀。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



2.優格

優格含有益生菌，能夠維持私密處菌種的健康，因此可以預防細菌性陰道炎、尿道感染以及酵母菌感染等等問題。此外，優格也含鈣，和綠茶一樣能夠幫助改善經前症候群的症狀。

3.全麥、豆類和蔬菜

豆類、蔬菜和全麥食物都是富含纖維的食物，人體若是能夠攝取足夠的纖維有助於培養腸道中的好細菌。由於大多數會接觸到私密處的細菌都來自結腸，因此確保結腸以及私密處的健康就顯得相當重要。

4.蘋果

俗話說「一天一顆蘋果，就可讓疾病遠離你」，但你知道嗎？其實吃蘋果也能夠改善女生的性功能，喚醒藏在心中的性慾，提高性高潮的機率。蘋果會擁有這樣的神效全取自於在蘋果中發現的植物性雌激素「根皮苷」。



▲蘋果不僅能讓疾病遠離你，也可以改善女生的性功能。



5.油性魚

不管是針對身體還是心臟的健康，維生素D和ω－3脂肪酸都是相當重要的營養素，而食用鮭魚等油性魚能幫助你補充這些營養素。此外，能夠對心臟有益的食物通常也會有益於性健康，因為這類食物能喚醒並促進血液往下體流動。



▲鮭魚含有豐富的營養素，能夠達到保養私密處的功效。



6.水果

和那些不喜歡吃水果的人比起來，如果你每天吃2份或更多水果，那你得到子宮肌瘤的可能性就會降低11％。

7.水

讓私密處維持在濕潤且潤滑的狀態是一件非常重要的事情，多喝水能幫助私密處更容易被喚醒。



▲多喝水就是最簡單的保養私密處方法。（圖／記者曹悅華攝）