哪個眼睛最吸引你？一張圖看透「隱藏性格」...選8＝超古怪



▲透過這9個眼睛可以看出你的隱藏個性。（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》）



生活中心／綜合報導

你第一眼看到哪雙眼睛呢？人的「潛意識」非常神秘，不僅能夠揭開內心最深的恐懼，甚至也可以看出秘密的慾望以及壓抑的情緒。對此，國外網站《Bright Side》就和大家分享一則有趣的心理測驗，圖中有9個眼睛，從最吸引你的那雙眼睛就可以知道你個性的隱藏面，趕快往下看看測驗結果準不準！

測驗結果揭曉：

1號眼睛：體內住著一個開放的靈魂

你很溫柔、善解人意，不管是什麼人都可以進入你的內心，你總是透過自己的經驗去看看這個世界，就算有時候你可能受到傷害或是感到心煩，你也不會輕易表現出自己的情緒。

你總是把自己的情緒藏的很好，你不喜歡在大家面前表現出自己的擔憂或是不安全感，就算是遇到困難，你也不會想告訴別人，你認為自己的事情就應該要自己解決。即便你的內心深處傷心欲絕，你也依然會是朋友和親人的避風港，別人有難，你一定會二話不說拔刀相助。

2號眼睛：非常負責任

對於生活，你總是秉持著「公平」的態度，喜歡做對的事情，而且你也希望自己能給別人留下好印象，你很努力把自己塑造成心中完美的形象；你認為自己的行為也會對他人的生活產生重大的影響，無論是好的還是壞的。

此外，你無法忍受周圍發生任何不公不義的行為，你會試著透過自己的力量糾正一切，你的座右銘是「你自己必須成為你在這世界上想要看見的改變」，這也是你每天都在追求的生活目標。



▲你無法忍受任何不公不義的行為，你會用自己的力量改變一切。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3號眼睛：被困在自己的過去

在你的內心深處，你總是覺得自己「被困住」，但你完全無法知道這種感覺到底從何而起。過去你也許是非常瘋狂且不快樂的人，而且這樣的特質至今仍然影響著你。

有時候，你會覺得自己現在的生活是一個病態且諷刺的笑話，但是你的內心還是很強大，你最終會找到一種平衡生活的方式。

不管是多麼黑暗的想法，就算曾經受了多重的傷，你都會藏的很好，因為你已經學會了如何處理自己的情緒。此外，你也是個優秀的批評者，你知道什麼時候該說些什麼話。

4號眼睛：你是一個哲學家

你擅於觀察和分析細節，你也會透過文字和圖樣去認識世界，對你來說，每個句子都像是一個謎題，你會逐一分解，因為你覺得只有這樣你才能了解真正的意義，但是大多數人都無法像你一樣；有時候，你會想太多，會過度分析每件事。

你也容易就在自己的想法中迷路，因此你的「感知」會變的很模糊，你總是無法判斷出「正確」或是「錯誤」的東西，而且你也不願意展現出自己的不確定性，因為你太有自信了。

生活對你來說，是一個複雜又難解的謎題，你試圖想把一切都搞清楚，也許你有時候會不懂生活中的某些意義，但你還是很努力。

▲你很喜歡「觀察」周遭的事物，但你也很容易會迷失在自己的思想中。



5號眼睛：你很神祕

就連你自己是什麼樣的人，你都不清楚，但你很確定一件事，就是你不喜歡貼標籤在自己的身上。你的個性也有點矛盾，而且你很容易就會被小事情影響，不喜歡告訴別人太多關於你的事情，所以你在別人心中是一個很神秘的人。

此外，你也是一個「旁觀者」，你喜歡觀察周遭發生的一切，簡單來說，你很懂得「察言觀色」，你只會說出你絕對肯定的事情。

6號眼睛：你是一個敏感且溫和的人

你很喜歡「觀察」，不管身邊發生什麼事情你都瞭若指掌；你的情緒很強烈又豐富，就算是一件芝麻小事也會影響到你，你可能上一秒在大哭，下一秒卻又開懷大笑。

你從來都不介意展現自己的弱點以及脆弱，因為你覺得沒有什麼好隱藏的；此外，你的直覺也很準，你擅於理解狀況，而且你也會是第一個看到即將發生的事情的人。

▲你很情緒化，就算只是一件芝麻小事也能影響你。



7號眼睛：你很有熱情

你精力充沛，總是充滿活力和熱情，而且你也是一個非常強大且具有影響力的人，身邊的人都很尊重你，也會對你表現出崇拜。在情感方面，你愛恨分明，可以很愛一個人，也可以恨透一個人；除了愛恨分明之外，你也是非分明，在你眼中只看的到黑色或白色，沒有所謂的灰色地帶。

你擁有相當強勢的觀點，而且你也很容易就可以下定決心。但是在內心深處，其實你是一個相當焦慮的人，你也不喜歡刻意秀出自己，因為你怕被別人發現自己的脆弱。

8號眼睛：你很古怪

第一眼就看到8號眼睛的你，真的有點怪，你擁有特別奇怪的興趣和愛好，你在別人的眼中就是個獨一無二的存在，所以你很常被當作怪人，但你的怪並不會影響到別人。

你不喜歡遵守規則，你也不在乎現在發生什麼事情，你只想以自己的方式做事，不管別人怎麼說，你都聽不進去，因為你只在乎自己的直覺。

對你來說，展現出真正的自己一點都不困難，你認為沒有什麼是需要隱瞞的，就算有人批評你，你也不會當一回事；你總是努力地把自己塑造為一個完美的人，你也會幫助他人追求夢想，你相信這樣才是真正的幸福。



▲你擁有屬於自己的一套法則，不會跟隨著別人的想法。



9號眼睛：你很活潑、外向

你是經典的領導者類型，你擁有魅力、活潑、外向以及充滿熱情的特質，而且也很勇於表現自己；當別人需要你時，你二話不說就會拔刀相助。

雖然你已經擁有成功的事業和美滿的家庭，但你其實很悲傷。你會常常把自己的感受掛在嘴邊，因為你很害怕再度受到傷害，就算你曾經被狠狠欺騙過，你也會試著挖掘對方最好的一面。