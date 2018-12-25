運動是健康的根源！穩定血糖從運動開始

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彙整編輯／Yukie、摘自／《糖尿病不可怕！穩醣靠自己45招：新陳代謝第一名醫教你遠離截肢、失明、洗腎併發症》林款帶著／三采文化、圖片來源／三采文化、Shutterstock

很多人會問我，為什麼我看診坐的位置要離前面掛號櫃台的窗戶那麼遠，每看一個患者，就要起身一次拿健保卡。我都會回答：「這樣才會強迫自己站起來活動一下，也不會坐太久」。

坐而言，不如起而行

為什麼不要坐太久？根據國外最新的研究觀察，縱使平常有運動習慣，但只要坐的時間越久，被糖尿病糾纏的機率就越大。研究中發現，每天多坐一小時，就會多22％的機會得到糖尿病。另外還有一個發現，罹患糖尿病的人比沒有糖尿病的人，每天平均多坐二十六分鐘。從這個研究可以觀察到，坐得越久越有機會得到糖尿病，但不能推測說坐越久就一定會得糖尿病。可見得適時地走動，才能降低糖尿病發生的機率。

所以下次就不要再問我，為什麼每看一個患者就要起身，因為「坐而言，不如起而行」，是遠離糖尿病的好方法。

有氧運動最適合糖尿病患者

運動在降血糖過程所扮演的角色是不容置疑的，但要怎麼運動最有效率，一直是研究的焦點。

運動可以改善肌肉對胰島素的作用，促進肌肉對葡萄糖吸收的效率，達到降低血糖的功用。因為當對胰島素反應不佳時，就會產生所謂的「胰島素抗性」，縱使胰島素分泌量夠，肌肉仍無法有效吸收和利用葡萄糖，也會導致血糖上升。運動對血糖最重要的作用，是改善「胰島素抗性」。

糖尿病患者養成運動習慣有許多好處：

★改善胰島素作用效能

★降低血糖值

★減除體脂肪達到減重

★增強體適能

★改善心肺機能

★預防慢性併發症

★調節壓力和

★預防自律神經失調

但是，運動又可分為有氧運動跟無氧運動，大家一定很好奇，哪一種對降血糖的功效較好？

糖尿病患者的運動應該以有氧運動為主。因為無氧運動不能有效利用脂肪，無法改善胰島素抗性，會造成脂肪酸代謝物的累積，因此無法發揮降血糖的功用。反之，有氧運動可以改善胰島素抗性，達到降血糖的效能。諸如快走、慢跑、體操、室內腳踏車……都是不錯的選擇。

游泳，老少咸宜、胖瘦皆宜

在這麼多的運動項目中，游泳是適合所有年齡與體型的運動。因為水中有浮力也有阻力，即使是年齡大的長輩或是肥胖的人，就算不會游泳，也能在水池裡走，一方面能達到運動的效果，又能減輕脊椎與膝蓋的壓力，避免關節痛發生。



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