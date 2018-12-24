刮經絡或按摩前，你應該先準備好的事

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彙整編輯／Yukie、摘自／《休足時間：痠就貼的18區痛快貼布療法》出色文化編輯小組著／出色文化、圖片來源／出色文化

在開始刮經絡或按摩前，有幾點注意事項，可以先準備好，再開始進行按摩，這樣會讓經絡按摩有事半功倍的效果喔！

挑選適合自己的刮痧板

市面上有賣很多不同造型的刮痧板，也各自具有不同的功能，讀者可以選擇自己喜歡的造型和材質。

有些人會選擇使用陶製的湯匙、醬油碟，或是醬菜罐的瓶蓋等，認為這類物品的厚度後，刮起來也順手，其實，只要自己覺得順手和好用、不傷皮膚的材質，都可以拿來當做刮經絡的工具。



刮痧或按摩前，塗抹乳液或按摩油

腿部的皮膚細嫩，當使用刮痧板直接刮時，可能會造成皮膚受傷，且沒有乳液或按摩油的潤滑效果，有時刮到有氣結的部位，會有著卡住的感覺，在刮時也比較不順手。

建議刮經絡或按摩前，先將乳液或按摩油擠在手心裡，並利用手心的溫度將乳液或按摩油搓熱，抹在腿部後，再開始刮經絡或按摩。

在乳液和按摩油的選擇上，可以使用自己順手、常用的乳液或按摩油，或是想要加強效果的按摩精油，例如：想要放鬆緊繃的情緒，就可以選擇含有薰衣草或柑橘類的精油，而想要讓皮膚較緊實，則可以使用含有薑或胡椒類的精油，也會有不錯的效果。

刮經絡時，到底該由上往下，還是由下往下？

相信很多人在開始進行刮經絡時，會有這樣的疑惑，到底該往上刮還是往下刮呢？原則上，在正常狀況下，只要依照經絡的運行方向刮就可以了。也就是說，在以下介紹的四條較長刮的經絡中，膽經、膀胱經、胃經都是以由上往下刮為原則，而脾經則是由下往上刮。

當然，若有水腫的問題，則建議由下往上刮，可以有效消除水腫和肌肉疲勞，並舒緩肌肉痠痛等不舒服的感覺。

至於按摩的部分，我們則是採取手指由下往上壓按，而往下按摩時，則是用掌心撫按的手法進行。



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