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瓦解肥油！4類瘦身食物=燃脂好「銅」伴...海鮮控樂翻

點評:海鮮控舉手~~！
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▲▼海鮮、牡蠣示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲從海鮮中攝取銅，可幫助體內脂肪分解。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／整理報導

你知道瘦身只靠少吃，還不夠嗎？營養素銅的攝取也非常重要！根據圓圓營養師（林圓真）指出，銅可幫助脂肪從脂肪細胞中移到血液中進行分解，當大塊脂肪分解成小塊碎片，會在血液循環中燃燒並作為能量。所以，沒有足夠的銅，脂肪沒辦法被利用狀況下，脂肪就會繼續堆積在脂肪細胞中。

銅可幫助脂肪分解？

研究結果找到銅在新陳代謝的作用。銅是大腦裡的關鍵信號分子，能減少神經細胞的過度興奮。銅在調節神經細胞和脂肪燃燒有相似作用。銅使脂肪細胞挨餓，導致無法正常調節脂肪儲存和在器官中燃燒脂肪（如胃和胰腺）。銅可使血液中脂肪與脂質低於正常濃度。

銅能幫助脂肪分解原理

我們發現可激活分解脂肪細胞的酶是cAMP。然而，銅可阻斷PDE3作用，PDE3是會阻斷cAMP的酶（磷酸二酯酶3或PDE3）阻斷cAMP，進而調節脂肪分解。

▲▼。（圖／圓圓營養師提供）

富含銅的食物

人體不能自行合成銅，只能透過飲食攝取。根據美國醫學研究院的建議，成年人每日通過飲食需攝入的銅約為0.7毫克。

✅海鮮類食物：牡蠣、鮮貝、烏賊、龍蝦、螃蟹
✅堅果類食物：杏仁、葵花子、核桃、花生、松子仁、榛果
✅豆類及豆製品
✅深綠色蔬菜類

圓圓營養師也補充，攝取銅除了可以增進脂肪分解，還可以幫助鐵的吸收、促進紅細胞與結締組織的形成，以及支持免疫系統，但她也建議民眾，從食物中攝取銅，無需外額外吃補充劑，避免過量的銅會導致其他必需礦物質（包含鋅）失衡。

原文請見《少吃瘦不了！少了銅難分解脂肪》

關鍵字： 飲食健康 減重健康 油脂 脂肪 海鮮控 圓圓營養師 林圓真
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