氣墊粉餅=細菌溫床！汗水、皮屑噁炸...小心越用臉越爛

▲用氣墊粉餅化妝，要注意避免細菌孳生。（圖／記者黃克翔攝）

文／謝玠揚

過去氣墊粉餅造成一股流行旋風！號稱質地滋潤、妝感自然，各大品牌紛紛推出相關商品。網路上一篇又一篇的「生火文」，讓不少人手滑跟流行入手了氣墊粉餅......但是看到網路上「氣墊粉餅很不衛生」、「是細菌溫床」等等說法，不免又膽顫心驚！

「氣墊粉餅」到底是什麼？

氣墊粉餅，其實就是把一塊吸滿粉底液的海綿裝在粉餅盒中，使用時，以粉撲去按壓海綿，沾取粉底液來拍到臉上。說穿了它就是「放在盒子裡的一塊吸滿粉底液的海綿」。

為什麼氣墊粉餅會如此風行呢？答案其實很簡單：「方便好用」

一來，液態的粉底液本來就比固態的粉餅更容易均勻上妝、妝感也會比較自然；再來，粉底液最不方便的地方，就是流動性好，會流來流去，而氣墊粉餅利用一塊海綿解決解決了這個問題。又好用、又方便，是不是很完美呢？

優點往往也是缺點

事情當然沒有那麼簡單美好。氣墊粉餅之所以方便，是因為他是粉底「液」，但之所以會有清潔衛生的問題，也是因為他是粉底「液」：裡面有水。

水份是細菌孳生的必要條件。相較於不含水分的粉狀粉底，粉底液長細菌的可能性高太多了。

▲粉撲跟臉接觸後會沾黏汗水、皮屑。（圖／記者黃克翔攝）

再來，妳平常補妝，粉底只沾一次就夠了嗎？應該不是吧！大部分的女生，都會沾個兩三次。就算妳只沾一次，可是妳下次使用時，會更換新粉撲嗎？我想大部分人都不會這麼做。所以，跟臉接觸過，沾著汗水、皮脂、皮屑、細菌的的粉撲，就一而再、再而三地回頭按壓氣墊粉餅，把細菌帶進充滿水份的粉底液裡，也同時提供皮屑、皮脂這些美味可口的食物給細菌享用。妳說，這是不是幫細菌找到一個舒適、適合生長的好環境呢？

「哎呀！好噁心！」

當然，廠商也不會放任這種情況發生，所以氣墊粉餅裡的粉底液，都會使用比較多種類、劑量也比較高的防腐劑。

先別一看到防腐劑就開槍。只要是合格上市的產品，這些添加的防腐劑一定都在法規限制之內，但我也不認為防腐劑100%完全沒有不良影響。所以，如果妳是對防腐劑深惡痛絕、或是膚質對防腐劑比較敏感的話，我必須很明白的跟妳說：氣墊粉餅裡，一定有防腐劑，而且劑量不低。如果不能接受，還是建議妳用傳統的乾式粉餅。

作者簡介

博士謝玠揚，台大化工博士，在30歲那年創辦醫美保養品牌Neogence霓凈思。近年來成功打入東南亞及歐美數十國市場，努力為台灣品牌走上國際。

原文刊載於商業周刊網站專欄