空白麻醉同意書別亂簽！做無痛腸胃鏡「少這步驟」風險↑

▲照腸胃鏡、手術開刀前的麻醉都有一定風險。（圖／翻攝自pixbay）

記者謝承恩／綜合報導

麻醉手術同意書，可別傻傻拿了就簽！過去有民眾在做自費健檢項目時，收到診所寄來的「空白同意書」，提醒他將資料填好，以便加快健檢當日的流程。然而一到診所就被帶入腸胃鏡手術室，並無任何人向他說明麻醉風險，且注射人員疑非麻醉醫師，懷疑健檢程序不合理。

近年來門診中有許多自費檢查，無痛胃鏡、大腸鏡也日漸普遍，受檢者透過靜脈注射及安眠藥達到無痛效果，又稱為「鎮靜麻醉」，大概在術後15~20分鐘就會清醒，並在檢查過程保有意識呼吸。根據醫療法，醫療機構執行麻醉前，民眾必須了解相關原因、風險並簽具「麻醉同意書」文件，才能執行。

▲空白麻醉同意書不要隨便亂簽，避免發生醫療糾紛後無法追訴 。（圖／記者謝承恩攝）

成大醫院麻醉部醫師陳勇安指出，檢查過程中，因為受檢者身體狀況與檢查類別不同，輕、中、重度鎮靜麻醉，臨床上往往不易區分，且不是所有病患都適合鎮靜麻醉。陳勇安說，是否接受鎮靜麻醉，除要考慮檢查是否造成病患疼痛不安外，還需考慮病患身體狀況接受鎮靜麻醉是否合適，如病患有心臟、肺臟、肝腎功能不全等情況，則須更進一步的評估。

台北榮總麻醉部部主任鄒美勇指出，目前國內若是屬於健保給付的全身麻醉手術，都必須要由麻醉專科醫師執行，才會給予給付；但若是自費手術則不在此管束之下，很多醫美診所可能成本考量，由非專科醫師，甚至指導護理人員進行麻醉。鄒美勇認為，病人應有知的權利，且對麻醉相關安全與風險有所了解，在麻醉同意書中註明施作人員是否為麻醉專科醫師，讓民眾可以更具體評估自身風險。