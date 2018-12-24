要死也別死在別人公司！他為工作賣命腦溢血「終淪為屎缺」

▲升遷後，工作責任與壓力更大，幾次操勞下終於負荷不住。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／ 紀坪

曾有一位自己創業的朋友，跟我分享了他職涯選擇的軌跡。這位朋友在大學畢業後，毅然決定到一家大型的外商公司工作，認為在有名氣、有規模、有制度的公司，不但可以學習到不少東西，名片拿出去好看，也更有成就感。

由於這位朋友有能力、有幹勁又有野心，幾乎把所有的時間及精神都投入在工作上，因此爬的很快，沒幾年的時間，已經是個團隊的小主管了。升上了主管後，日子是否就愈來愈好過了呢？不，隨著薪資的上揚，工作責任及壓力也愈來愈大，且工作壓力增加的幅度，遠遠大過薪資的增幅。為了求表現，也為了再往上爬，這位朋友更加拚命加班，連週末及休假日都心繫著工作，還常常為了一個案子熬夜不睡覺。

然而一個人的體力是有限的，就這樣日夜操勞下，身體終於反撲了。在某一天的加班日，他在辦公室忙到一半時，忽然感到一陣全身無力及暈眩，就這麼毫無預警的，昏倒在公司的辦公室裡。同事們緊急將他送往醫院，醫生診斷的結果是：「因壓力及過勞引起的腦溢血。」

幸好，在進行治療及休養後並無大礙，仍然可以回到工作崗位上，但醫生慎重叮嚀：「千萬別再過勞了。」在住院期間，公司不少好同事、好朋友紛紛來探望，並送上鮮花、水果及祝福。他心想，自己在公司的表現及名望還是不錯的，回到工作崗位後，應該還可以有一番作為吧！

沒想到出院回到公司時，卻只收到老闆的通知：「考量到你的身體狀況，我們準備一個更適合你的位置。」他的主管職被拔除了，雖然老闆話說的很好聽，然而實際上所謂「更適合的位置」，就是一個沒有什麼挑戰性，也沒有什麼前景的「屎缺」。

▲為公司拼命，最終被轉調到屎缺。（示意圖／與本文當事人無關）

原來自己拚了命工作，但對於公司而言，也不過就是一個可以被輕易取代的小齒輪，這個道理其實大家都懂，但當自己親身面臨時，仍然會感到震撼及心寒。最後，這位朋友選擇離職，用這幾年掙下來的一些存款，決定自己創業，投入在自己最喜歡的戶外產業中。

「所以，創業讓你實現時間、財富自由了嗎？」我問。

「才沒有，創業其實壓力更大，創業之初錢更是難賺，眼晴一睜開，想到有那麼多的薪水要發，有那麼多的應付帳款要付，壓力大爆棚。」他說。

做出最快樂的選擇

幸好，就在幾年的努力後，這位朋友現在已經在業界小有名氣及成就，還請了不少員工，從事後諸葛來看，他選擇一條他最喜歡，可能也是最適合他的道路。關於工作的選擇，他認為：「就算要死，我也不想死在別人的公司，而要死在自己喜歡的事業上。」這句話乍聽之下雖然矯情了點，但從曾經在鬼門關走一遭的他口中說出來，卻格外的真實。

史上最傳奇的樂團披頭四的主唱約翰藍儂曾說：「有人曾問我將來想要什麼？我回答『快樂』，他們說我沒聽懂問題，我說他們不懂人生。」

每個人對於職涯的價值觀都是不同的，而追求快樂的路徑也一定不同，有人認為就是要在大公司發揮所長，有人喜歡在小公司多元發展，更有人適合走向創業。要如何選擇原本就沒有標準答案，只要做出一個更貼近自己價值觀的選擇，就會讓你的路走起來更甘心，也會讓你離快樂更靠近。

本文摘自《情緒成本Emotional cost》／ 紀坪（紀堡記帳士事務所）／時報出版