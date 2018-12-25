靠走路能降血壓？「擺手」比「動腿」更重要！正確姿勢曝光

點評: 難怪看到健走的人~肩膀和手的動作都很大力！

▲走路運動的好處多多，但要達到降血壓的效果，要注意姿勢正確嗎？。（圖／達志影像／美聯社）

文／ 加藤雅俊

絕大部分的生活習慣病都能靠運動改善，而關於這一點，我演講時，幾乎都被問過：「大家說一定要運動，所以我每天都在動，血壓卻沒下降，是哪裡出了問題？」當我反問是做什麼運動時，得到的答案大多是「走路」。

常聽說，一天走八千步有益健康。有某項研究指出，每次走三十分鐘以上，每天進行三個月後，血壓下降了十五毫米汞柱。沒錯，血壓的確下降了，但缺乏即效性，因為走路時主要使用的肌肉是腿部肌肉。

從健康角度來說，使用腿部的大面積肌肉，是非常好的。使用腿部可促進腦部活化，有助提升學習力及預防失智症等，所以走路的確是很好的運動。 但與血壓有直接關係的內臟器官是心臟與肺部。心臟與肺部位於上半身，如果上半身動得不夠多，就看不到血壓的變化。

或許有人會想，至少走路可以增加心跳數，總比什麼都不做好。話雖如此，如果目的是想降血壓，或不想再服用降血壓藥，選擇走路只是事倍功半。 令人意外的，與降血壓相關的主要肌肉，其實是「背部」。 背部有「背闊肌」與「斜方肌」，都是面積很大的肌肉，使用這些大面積肌肉時的運動量，會比使用小塊肌肉時更多，一天只要花短短五分鐘，就能獲得明顯改善。

但如果你覺得不走路就提不起勁，不妨改變走路的姿勢！

首先，要注意上半身的動作。請立刻改掉隨著步伐、前後擺動手臂的動作。應將腋下夾緊、手肘彎曲，兩手輕輕握拳於胸前，然後以背脊為中心，一邊左右擺動肩膀、一邊走路。只要感覺自己有隨著步伐扭動腰部，就有使用到上半身，這樣就可以了。

這種「降血壓健走法」，可徹底運動、刺激背部的大面積肌肉「背闊肌」與「斜方肌」。居家時，進行五分鐘降血壓健康操、外出時進行降血壓健走法，如此一來，每天生活中的各種場合，都能保持血壓的穩定。

本文摘自《免吃藥！5分鐘降血壓健康操》／ 加藤雅俊（JHT日本整體療法學院校長） ／三采文化