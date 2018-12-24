尿路結石「痛到差點出車禍」！懶喝水又愛憋尿...3族群當心

▲尿路結石會出現劇烈腰部疼痛，痛感會蔓延至生殖器與大腿。（圖／達志／示意圖）

文／盧星華

石頭不注意， 痛起來要人命！田先生開車開到一半，肚子突然劇烈絞痛，幸好還來得及開到路旁，不然差一點就釀成車禍。他原以為是腸胃出問題，送到急診室就醫檢查之後，才發現是輸尿管結石引起的腎絞痛。

尿路結石，痛死人？

尿路結石，就是發生在腎臟、輸尿管、膀胱或尿道的結石。不一定出現明顯症狀，症狀輕一點的病人會以為是腸胃不舒服，可能到腸胃科檢查後才轉診至泌尿科。

症狀嚴重者，可能出現疼痛，尤其是腰腹部劇烈絞痛，最嚴重的當屬腎絞痛，不少病人形容「比生小孩還痛」，那是因為腎臟與輸尿管結合處有結石阻塞住，或是結石卡在輸尿管，進而引發內臟神經刺激泌尿道肌肉痙攣蠕動，腰腹部就會無預警地出現劇烈絞痛，有時疼痛感會輻射到生殖器和大腿，這也就是有人會痛到在地上打滾的原因之一。

再進一步區分，發生在輸尿管、尿道的結石，除了會常出現劇烈的腰腹部疼痛症狀，還有可能會合併發生血尿、尿路阻塞、尿路發炎，尿道結石常會伴隨排尿困難。

▲男性罹患尿路結石的機率比較大，特別是少喝水、常憋尿者。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

如果結石阻塞輸尿管的開口，便可能造成腎積水、泌尿道感染、血尿、疼痛以及腎功能衰退。而腎結石、膀胱結石，一般不太會出現症狀，除非有發炎現象。

因為有可能發生突然的劇痛難捱，長途客運、航空公司等長途運輸業皆規定，未經過治療的結石病人，不能擔任司機、機師等職務，以避免工作途中發生劇痛症狀。地處亞熱帶的台灣，尿路結石病人比率高，大約每10個人就有1 人罹患結石。炎熱的夏天往往是尿路結石好發時節，因為氣溫高、流汗多尿量少，結石更不易排出而在體內堆積、成長。

男性罹患尿路結石的機率比較大，尤其是坐辦公室的中年白領上班族，長期在冷氣房坐著不動，少喝水又常憋尿。因為尿量減少時，可能使尿液濃縮，造成結晶質沉澱。另外，不良的飲食、生活習慣也可能造就結石成長的環境。喜歡吃肉、重口味的人，因為攝取過量的蛋白質、高鈉（鹽）、高糖分等食物，增加尿酸結石生成的風險。

本文摘自《男人下半身幸福百科》／盧星華（臺北榮總泌尿部科主任）／天下生活