「久坐 v.s.運動」可互相抵消？答案好殘忍...靠6招自保

▲上班族久坐,會增加罹患慢性病、癌症、憂鬱症等風險。(圖/達志/示意圖)

文/好痛痛、林杏青復健科總醫師

整天坐在椅子上對身體不好,平均而言甚至會減少你的壽命,這是大家都知道的。而運動對身體很好,可以讓你活得更久!這也是大家都知道的。所以一來一往,我可以懶在沙發上一整天,然後認真運動來抵銷嗎?

久坐的壞處

1.有研究統計,超過25歲的人,平均坐著看電視每一個小時,壽命會減少22分鐘。

2.如果把久坐族群依照時間分成四等份,坐著最長的那四分之一,平均腰圍增加了四公分!而肥胖會讓你更容易得到代謝疾病,例如糖尿病。

3.新陳代謝變差、血液循環變差、增加高血壓、高血脂、高血糖的風險。

4.研究顯示久坐和癌症、憂鬱症都有關聯性。

5.流行病學指出久坐會提升整體族群的死亡率和心血管疾病機率。

▲透過事後運動可不可以抵銷久座的壞處?(圖/取自免費圖庫pakutaso)

那運動的好處有哪些?

1.變帥、變壯、可以穿得下 Slim Fit 的襯衫。

2.血液循環變好,血壓變低,頭腦變更清晰,考試一百分!

3.運動會刺激骨頭,讓骨質密度增加,好硬硬!

4.有更好的肌力可以幫助關節緩衝,更不容易得到退化性關節炎。

5.血液循環、血氧都變得更好,晚上可以更…. >////<

基本上運動的好處和久坐的壞處幾乎根本相反,所以我可以坐半天,然後去健身房運動一小時來抵銷嗎?

很抱歉,不行。

澳洲心臟學會針對24萬名50~71歲之間的成年人研究顯示,如果每天花七個小時看電視,同時每週又花七個小時進行中高強度的運動的人,還是比同樣時間運動,但是只看一小時電視的人,總死亡率高50%,而且得到心血管疾病的機率是兩倍。

▲建議上班族每坐30分鐘要起來走動10分鐘。(圖/示意圖/達志影像)

簡單說,你一旦就這樣給他一直坐下去,無論怎麼做都是無法彌補回來的。這可不像錢一樣可以加來減去,這個月不小心多噴了,下個月努力多賺一些回來。最近雙11之後還有雙12,商人的花招怎麼那麼多,我信用卡都快被我刷到破皮了。

那你該怎麼做?

坦白說,醫學界對於多久以上算久坐並沒有共識,但大體上來說都不希望你連續坐著超過一個小時,有些甚至會希望你每30分鐘就站起來走動一下。意思是,叫一個上班族不要坐著是不可能的,但是我們可以打斷坐著這件事。

1.每30分鐘站起來走動10分鐘,並且遠離3C產品,3C產品是黑暗魔法的小小囉嘍。

2.就算要追劇、看電影,不能真的站起來,你也可以變換一下坐姿。

3.長時間開會時,建議休息時間可以站著。

4.不一定要坐著講電話,可以邊走來走去講電話,像我就很喜歡這樣。

5.使用可以調節高度的桌子,變換坐姿與站姿工作,嘿嘿,我坐下了,我又站起來了,打我啊!如果買不起調節是桌子,可以直接把筆電放在空紙箱上。反正購物節剛過,應該有不少剁手網購的空紙箱。

6.如果有東西要跟同事講,與其用line或email,不如直接走過去吧!順便運動!當然也是要顧慮到公司文化還有地理距離啦,是也不用為了傳一個訊息就千里跋涉到美國。

你可以把久坐想像成一個要詠唱40~50分鐘的黑暗大魔法,但是只要每半小時打斷魔法詠唱就可以了!Yes!前進吧勇者!

原文請見「運動和久坐可以互相抵銷嗎? 」

合作撰寫:好痛痛 (粉絲頁連結)/林杏青復健科總醫師 (專欄連結)

