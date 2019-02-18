藻類中有膠原蛋白嗎？

▲富含膠原蛋白的部位通常具有Q彈的特性。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文、圖／灃食教育基金會



膠原蛋白屬於動物「結締組織」的成分之一，具有支撐的特性，能讓動物組織更加健全。在動物體內，膠原蛋白可以分成不同型態，並分佈於血管、皮膚、關節韌帶與軟骨等部位。人在老化過程中，由於膠原蛋白的流失，會導致皮膚出現皺紋等外觀變老的現象，因此膠原蛋白就變成養顏美容的代名詞，無論是食材、補充品等等，只要標榜含有膠原蛋白都會讓愛美的民眾趨之若鶩。

除此之外，富含膠原蛋白的部位通常具有Q彈的特性，像是雞爪、豬皮、豬腳等，因此也讓消費者產生刻板印象，誤以為只要Q彈且熱水煮出後會結凍的食材，應該都含有膠原蛋白。

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▲植物中不含膠原蛋白。（圖／灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。）

事實上，並非所有Q彈或凝膠狀的食物都有膠原蛋白，因為膠原蛋白只存在動物體內，植物、藻類中並不含有膠原蛋白，這些植物性食物之所以有彈性，是因為含有水溶性膳食纖維、果膠及澱粉等多醣類，吸附水分後呈現凝膠狀而有Q彈的現象，所以藻類其實是不含有膠原蛋白的。

海藻生長於海水中，無陸生植物木質部等硬質支撐，葉狀體內的細胞靠著細胞間質的黏質多醣類來鞏固，使海藻不致於在退潮時因大浪沖擊而碎裂。而不同藻類含有不同的多醣類，也稱之為藻膠，常被人類加工作為食品添加劑(凝膠劑、起雲劑、增稠劑)或工業原料，諸如洋菜(瓊脂、寒天)，卡拉膠(紅藻膠)、褐藻膠(海藻酸)、褐藻醣膠等。

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