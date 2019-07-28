ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

小心潛藏在蔬菜裡的意外伏兵

ETtoday健康雲

▲▼蔬菜,施肥,土壤,洋蔥,青菜,地瓜葉。（圖／翻攝自pixabay）
▲光是吃蔬菜，反而更容易陷入缺鐵的窘境。（圖／翻攝自pixabay）

文／水野雅登

一般健康檢查結果出現異常的人，若被問到：「在維持健康上，比較注意哪個部分？」大多數人都會回答：「我平常有記得多吃蔬菜。」然而，本書寫到這裡，各位應該已經明白，光是大量攝取蔬菜，對健康的幫助並不大；足夠的蛋白質和脂質，才是生命所必須。

如果單吃蔬菜，蛋白質或脂質的攝取就會減少。另外，源自蔬菜的鐵質，其吸收率只有肉類的十分之一。由此可知，光是吃蔬菜，反而更容易陷入缺鐵的窘境。值得注意的是，「大量攝取蔬菜」本身並沒有問題，但前提必須是鐵質、蛋白質、脂質，以及各種礦物質和維生素等必須充足。此外，攝取蔬菜時，常常有許多糖質含量較多的伏兵潛藏其中。

提到限醣，一般人都把注意力放在主食或甜食上，但對於健康形象強烈的蔬菜，大部分人通常毫無防備。以大方向來說，「根莖類蔬菜」含有大量的隱性糖質，必須注意避免過量攝取。相較於此，糖質較少的蔬菜則是菜葉蔬菜。

請繼續往下閱讀...

▲▼糖尿病飲食。（圖／方舟提供）

留意部分高糖質的調味料

若要控制血糖值，一般人都會從抑制糖質食物攝取下手，但多數人常忽略的，就是調味料中的糖質。基本上，口感偏甜的調味料應該避免，除此之外，有些調味料嘗起來不甜，卻含有不少的糖質。我在圖表中列舉幾種常見調味料的糖質含量供各位參考。

由於調味料可分為「單獨使用」和「搭配其他食材一起烹煮」。若是後者的情況，只要留意組合搭配後，是否會超過每餐的糖質量上限即可。下次煮菜或沾醬時，不妨稍微注意一下。

▲▼糖尿病飲食。（圖／方舟提供）

本文摘自《少吃點藥，血糖值照樣穩妥當》／水野雅登（日本知名糖尿病內科醫師）／方舟文化出版

蔡依林低胸禮服爆出北半球！　美照拍攝花絮曝光...網笑翻：辛苦了

關鍵字： 少吃點藥，血糖值照樣穩妥當 水野雅登 方舟文化 飲食健康 健康百科 糖尿病 蔬菜 醬料
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

她右乳房痛炸！醫細針抽「6c.c.綠豆沙膿瘍」...竟是老公「這行為」惹禍

糖尿病患注意！「這2營養素」也讓血糖飆升...飲食控制是關鍵

手搖熱量大公開！「這一杯」堪稱爆肥No.1...你的愛飲上榜沒？

減肥怕澱粉？專家打臉：「挑這些吃」幫助瘦身...重點2原則曝

擔心孩子長不高！醫曝發育「這2營養」必備...別讓你家寶貝狂挑食

挖耳也可能感染！醫授「3招」防外耳炎...愛游泳的人更要當心

大夜班要這時吃！營養師曝「5種作息」正確飲食點...夜貓子也有救了

頭狂抽痛！營養師曝「多吃3食物」幫助緩解...吃藥恐成反效果

算卡路里沒效！醫曝糖尿病患「這樣吃」才對...3指標是關鍵

和朋友冷戰！挽救關係「破冰3步驟」曝...你也拉不下臉嗎？

讀者迴響

回到最上面