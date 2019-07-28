

▲光是吃蔬菜，反而更容易陷入缺鐵的窘境。（圖／翻攝自pixabay）

文／水野雅登

一般健康檢查結果出現異常的人，若被問到：「在維持健康上，比較注意哪個部分？」大多數人都會回答：「我平常有記得多吃蔬菜。」然而，本書寫到這裡，各位應該已經明白，光是大量攝取蔬菜，對健康的幫助並不大；足夠的蛋白質和脂質，才是生命所必須。

如果單吃蔬菜，蛋白質或脂質的攝取就會減少。另外，源自蔬菜的鐵質，其吸收率只有肉類的十分之一。由此可知，光是吃蔬菜，反而更容易陷入缺鐵的窘境。值得注意的是，「大量攝取蔬菜」本身並沒有問題，但前提必須是鐵質、蛋白質、脂質，以及各種礦物質和維生素等必須充足。此外，攝取蔬菜時，常常有許多糖質含量較多的伏兵潛藏其中。

提到限醣，一般人都把注意力放在主食或甜食上，但對於健康形象強烈的蔬菜，大部分人通常毫無防備。以大方向來說，「根莖類蔬菜」含有大量的隱性糖質，必須注意避免過量攝取。相較於此，糖質較少的蔬菜則是菜葉蔬菜。

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留意部分高糖質的調味料

若要控制血糖值，一般人都會從抑制糖質食物攝取下手，但多數人常忽略的，就是調味料中的糖質。基本上，口感偏甜的調味料應該避免，除此之外，有些調味料嘗起來不甜，卻含有不少的糖質。我在圖表中列舉幾種常見調味料的糖質含量供各位參考。

由於調味料可分為「單獨使用」和「搭配其他食材一起烹煮」。若是後者的情況，只要留意組合搭配後，是否會超過每餐的糖質量上限即可。下次煮菜或沾醬時，不妨稍微注意一下。

本文摘自《少吃點藥，血糖值照樣穩妥當》／水野雅登（日本知名糖尿病內科醫師）／方舟文化出版