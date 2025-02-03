大S驟逝太震撼！醫師籲勿忽視高風險併發症　嚴重能導致猝死

▲醫師提醒，免疫力低下者、年長者及幼童為高風險族群，建議及早使用克流感等抗病毒藥物。（圖／門諾醫院提供）

記者王兆麟／花蓮報導

藝人大S因流感併發肺炎不幸離世，消息震驚社會，也引發民眾對流感重症風險的高度關注。門諾醫院急診室主任鄧學儒表示，春節連假期間，流感就診的民眾較往年增加，儘管大多數為輕症，仍建議民眾保持警覺，適時留意身體變化以避免併發症的風險。



鄧學儒指出，春節期間急診就診人數增加，除了流感，還有不少腸胃炎病例，部分症狀如發燒、倦怠、噁心嘔吐與流感相似，需透過接觸史及呼吸道症狀進行判別。流感常見症狀包括高燒、全身倦怠、肌肉痠痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕及咳嗽，部分患者也可能出現腸胃不適。



多數流感患者可自行痊癒，但免疫力低下者、年長者及幼童為高風險族群，建議及早使用克流感等抗病毒藥物。目前政府已擴大克流感的使用範圍，也有自費藥物可供選擇。



鄧學儒強調，流感雖被視為『重感冒』，但其併發症可能致命，尤其是肺炎、心肌炎及腦炎等嚴重併發症。年輕人罹患流感後若合併心肌炎等器官嚴重發炎，也可能導致猝死。



醫師提醒，一般輕症患者應盡量在家休息，補充水分、清淡飲食，並遵循醫囑服藥。但若症狀於兩三天後未見改善，出現呼吸困難、氣喘無法進食、頻繁嘔吐、精神不濟、嗜睡或意識模糊、高燒不退、活動力顯著下降等症狀應盡速就醫，排除肺炎、心肌炎或腦炎等嚴重併發症。

面對流感高峰期，鄧學儒呼籲民眾應保持良好個人衛生習慣，定期洗手、配戴口罩，並接種流感疫苗，降低感染及重症風險。