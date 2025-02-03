從大S猝逝看健康　30歲起「免費健檢」抓住每個黃金機會

▲知名藝人大S疑似因身體虛弱、罹患流感併發肺炎猝逝，令人意外的新聞也讓甫開工的國人回頭重視健康問題。（示意圖／pixabay）

文／康健雜誌、趙俐雯

衛福部國民健康署今（2025）年起推出免費健檢方案，凡是年滿30歲，即可享有免費健檢。健檢項目包含哪些？多久可以做1次？

多久可做1次？

• 30歲以上、未滿40歲：每5年可做1次。

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• 40歲以上、未滿65歲：每3年1次。

• 55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痺患者、65歲以上民眾：每年1次。

健檢項目有什麼？

基本資料

疾病史、家族史、服藥史、健康行為、憂鬱檢測等問卷。

身體檢查

一般理學檢查、身高、體重、 血壓、身體質量指數（BMI）、腰圍。

實驗室檢查

• 尿液檢查：蛋白質 。

• 腎功能檢查：腎絲球過濾率（eGFR）計算。

• 血液生化檢查：GOT、GPT、肌酸酐、血糖、血脂（總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇計算）、尿酸 。

健康諮詢

• 戒菸、戒酒、戒檳榔。

• 規律運動、維持正常體重、健康飲食。

• 事故傷害預防。

• 口腔保健。

• 慢性疾病風險評估。

• 腎病識能衛教指導。

除了以上健檢項目，為協助民眾及早發現是否感染B、C型肝炎病毒，衛福部國民健康署提供45～79歲一般民眾、40～79歲原住民，終身享有1次「B、C型肝炎篩檢」，預防慢性肝病與肝癌。

健檢當天要帶什麼？

• 檢查當日請攜帶健保卡。

• 小兒麻痺患者或原住民，需額外攜帶戶口名簿證明文件。

• 健檢前，請先向醫療院所洽詢服務時間及掛號費等事宜。

哪些醫療院所提供免費健檢？

各大縣市都有醫院提供30歲以上民眾免費健檢，建議攜帶健保卡，詢問鄰近住處的醫療機構即可。

資料來源：衛福部國民健康署

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