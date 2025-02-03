大S流感併發肺炎死亡！醫示警「7類年輕人」是重症高危險群

▲大S感染流感併發肺炎死亡。（圖／翻攝大S IG）

記者趙于婷／台北報導

大S感染流感併發肺炎死亡，震驚各界。對此，醫師提醒，流感不只是小感冒，年輕人也可能成為重症患者，包括「患有氣喘或慢性肺病、肥胖、懷孕婦女」等7類年輕人都是流感併發重症的高危險群。

昨晚網路就開始瘋傳大S死訊，家屬稍早證實「大S因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。」醫師黃軒在臉書指出，近年來的臨床數據顯示，流感並不只是老年人或慢性病患者的威脅。年輕人同樣可能因流感發展成重症，甚至致命。根據數據指出，雖然年輕人（7歲～49歲）感染流感後發展為重症的發生率相對較低，但仍有可能發生。

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至於哪些年輕人容易併發流感重症？黃軒也直接點名7族群，包括患有氣喘或慢性肺病（如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化）；有肥胖問題（BMI > 30）；患有糖尿病、心血管疾病；正在服用免疫抑制藥物（如自體免疫疾病患者）；懷孕婦女；熬夜、壓力大、生活習慣不佳；過去有因流感住院病史者。

黃軒提醒，即便是健康的年輕人，若出現「高燒不退、呼吸困難、胸痛、意識混亂、四肢發紫、劇烈頭痛」等6症狀，可能是流感併發症的前兆，務必立刻就醫；而在疫苗方面，建議流感疫苗每年都應施打一次，因為流感病毒株變異快速，每年流行的病毒可能不同，接種疫苗可減少感染流感的風險，即使感染了，疫苗仍能降低重症與住院的機率。