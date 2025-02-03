大S流感猝逝！台中醫院疫苗詢問度增加3成　院方：供應量充足

記者白珈陽／台中報導

知名女星大S（徐熙媛）3日被證實因流感猝逝日本，享年48歲，震驚台灣人民，也引起對流感症狀的重視。台中醫院指出，今天在大S死訊傳出後，下午詢問疫苗施打的民眾較年前增加3成，並有數十人前往醫院接受疫苗接種，台中醫院藥劑科主任陳世欽表示，目前醫院公費流感疫苗供應量充足，民眾不必擔心。

▲台中醫院指出，今天下午詢問疫苗施打的民眾較年前增加3成。（圖／台中醫院提供）



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台中醫院家醫科顧問醫師李孟智表示，對於大S的事件大家感到不捨、傷痛，也關心到流感議題。他指出，隨著年假結束，大批前往日韓等流感高度流行區域的旅客紛紛回國，民眾要提高警覺，注意身體狀況。此外，近期寒流一波接著一波，人的抵抗力特別弱，這種情況要盡快接種疫苗。

▲台中醫院家醫科顧問醫師李孟智。（圖／台中醫院提供）



李孟智說，若沒有打疫苗的民眾得到流感，各醫療院所、衛生所都有抗病毒的藥物治療提供，治療黃金時間是確診的前3天，若3天後才開始抗病毒治療，效果就不好。他強調，確診前3天沒有及時就醫，容易有併發症產生，他也猜測，大S的情況，可能併發肺炎，更嚴重的則是引起敗血症、器官衰竭。

他表示，目前許多民眾很熱絡的跟醫院預約接種疫苗，醫院也會有所準備，盡快為民眾提供需求。他呼籲，若感染流感，症狀包括全身痠痛、高燒、發燒不容易消退，一但出現症狀要盡快就醫，在黃金時間內接受抗病毒治療，不要變成重症。

李也提醒，民眾要注意家族群聚、親友聚餐的聚會，以及工作的辦公室，若發現身邊有人出現感冒症狀，可請假在家休息，或是戴上口罩，都是避免得到流感的好方法。

▲民眾接受疫苗施打。（圖／台中醫院提供）