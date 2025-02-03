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本季流感已107死！疫苗剩20萬劑　醫估「恐有一波回國感染潮」

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署表示，今年流感疫苗剩約20萬劑。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

大S感染流感併發重症肺炎死亡，引發大眾關注。對此，醫師指出，年前預估國內大流行可能會在1月底左右，且今年國外感染流感回來的案例很多，不排除接下來可能還會有一波回國感染潮，呼籲民眾每年還是要接種流感疫苗。而根據疾管署統計，去年10/1至今年1/20，已累計525例流感併發重症，107例死亡，而目前流感疫苗剩餘量約20萬劑左右。

48歲的大S感染流感猝死，震驚不少人。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，年輕一點的族群若流感重症死亡，大多跟心肌炎、病毒性敗血症和病毒性肺炎有關，因為年輕族群，身體免疫反應會比較強，如果病毒量很大，身體免疫很強，反而會產生細胞素，反過來自我傷害身體，就會造成呼吸窘迫死亡。

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而今年過年，許多民眾也都在感冒中度過，黃高彬指出，去年年底各區指揮官有組群組，每天都可以看到呼吸道疾病的相關統計數字，今年1/25就年假，當時預估嚴重大流行可能會在1月底左右，確實1/29、30病人數比較高，1/31之後就大概持平，所以1月底流感等呼吸道疾病疫情是最嚴重的。

黃高彬說，過年期間因呼吸道傳染病就醫的小孩跟高齡族群就醫還是最多，因為小孩的病毒量通常比較高，而今年國外感染流感回來的案例很多，有可能是沒有感染過的病毒株，且病毒很強，昨天統計大概有8萬人回台，不排除接下來還會有一波回國感染潮，還要觀察看看是否在本周反映出來。

今年1月1日起公費流感疫苗擴大提供全民接種，疾管署提醒，為降低感染後發生重症和死亡風險，請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種，以獲及早獲得保護力。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

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關鍵字： 流感 流感疫苗 大S 流感重症

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