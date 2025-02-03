流感、感冒有差！醫揭「5症狀」辨認　一晚急速加重「下不了床」

▲大S流感重症併發肺炎死亡。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

記者趙于婷／台北報導

大S在日本感染流感併發肺炎死亡引發關注，讓不少民眾直呼「怎麼感冒就死了？」對此，醫師指出，流感和一般感冒是有差異的，流感通常會「一夜之間」症狀會急速加重，同時會嚴重全身虛弱，伴隨數天高燒、肌肉及關節疼痛，隔天可能會下不了床，建議民眾可從5個面向初步辨認。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，流感和一般感冒從「發病速度、虛弱程度、發燒和肌肉疼痛情況」都不太相同，流感的發病速度通常較快，患者會在一夜之間感覺身體不適，症狀急速加重，前一天晚上可能僅僅是咳嗽，隔天不舒服到下不了床，而一般感冒症狀通常是逐漸出現，患者可能在數天內慢慢感受到各種不適。

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胡皓淳說明，流感常伴隨著嚴重的全身虛弱，患者可能會感覺非常虛弱、疲憊和無力，連日常生活都有困難，一般感冒的身體不適感較輕。需特別留意的是，流感常伴隨高燒，體溫多超過攝氏38度，並持續數天，一般感冒引起的發燒通常較輕微，甚至不太會發燒。

另外，胡皓淳也提醒，喉嚨痛不是流感的主要症狀，通常會比較輕微，一般感冒則常見喉嚨痛癢，通常嚴重的肌肉和關節疼痛是流感的症狀之一，患者可能感覺每一根肌肉都在疼痛，而一般感冒引起的肌肉疼痛較輕微，甚至沒有。

