爬樹促腦部發展！醫曝孩童「攀樹10大好處」...你也跟上潮流了？

文/陳崇賢

最近爬樹正熱,你家的小朋友也爬樹了嗎?因為少子化的關係,現在很多家長都十分保護小孩子,可能連樹都不能爬,理由就是「危險」!然而,爬樹是人類演化中的天性,是生存必需的技能;從遠古時代,為了躲避危險(洪水、猛獸),就需要爬到樹上;為了採集樹上的果實,同樣需要爬樹;為了偵查附近的情況,爬到樹上也是個好選擇。

在美國很多州,甚至還有團體制定「兒童戶外權利法案」(Children's Outdoor Bill of Rights);其中,爬樹就是一項權利。你也可以上網看看,真的不是唬爛的。

回到正題,那我們在禁止小朋友爬樹之前,先來看看之前研究報告中,爬樹有哪些益處?

1.批判性思考(Critical thinking)

2.想像力及創造力(Imagination and creativity)

3.解決問題能力(Problem solving)

4.自信心(Self-confidence)

5.社交互動(Social interaction)

6.敏捷及體力 (Dexterity and physical strength)

7.認知及情感力(Cognitive and emotional strength)

8.恢復力(Resiliency)

9.風險談判(Risk negotiation)

10.空間感(Spatial awareness)



看完是不是也想爬樹了?還是你覺得這些屬性,好像在玩遊戲,要把主人公的能力都點滿。我們當然不會只隱惡揚善,爬樹也會有風險的,傷害主要機轉是「高處跌落」,如:挫傷、牙齒斷裂、骨折、昏迷、死亡。

那家長可以做什麼,才能提供小朋友一個安全的爬樹環境呢?



A.協助小朋友測試樹的強度

B.避免已經枯死的樹枝

C.教導小朋友要尊重大樹

D.溼滑時不要爬樹

如果還是會害怕,那現在有很多團體有辦理「攀樹課程」,家長就交給專業的去教學。現在正值暑假,相關的活動應該很多。大家有興趣,再自己找課程上。

