爬樹促腦部發展！醫曝孩童「攀樹10大好處」...你也跟上潮流了？



▲爬樹有許多好處，例如培養孩子解決問題的能力。（圖／達志示意圖）

文／陳崇賢

最近爬樹正熱，你家的小朋友也爬樹了嗎？因為少子化的關係，現在很多家長都十分保護小孩子，可能連樹都不能爬，理由就是「危險」！然而，爬樹是人類演化中的天性，是生存必需的技能；從遠古時代，為了躲避危險（洪水、猛獸），就需要爬到樹上；為了採集樹上的果實，同樣需要爬樹；為了偵查附近的情況，爬到樹上也是個好選擇。

在美國很多州，甚至還有團體制定「兒童戶外權利法案」(Children's Outdoor Bill of Rights)；其中，爬樹就是一項權利。你也可以上網看看，真的不是唬爛的。

回到正題，那我們在禁止小朋友爬樹之前，先來看看之前研究報告中，爬樹有哪些益處？

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1.批判性思考(Critical thinking)

2.想像力及創造力(Imagination and creativity)

3.解決問題能力(Problem solving)

4.自信心(Self-confidence)

5.社交互動(Social interaction)

6.敏捷及體力 (Dexterity and physical strength)

7.認知及情感力(Cognitive and emotional strength)

8.恢復力(Resiliency)

9.風險談判(Risk negotiation)

10.空間感(Spatial awareness)



▲當孩子想爬樹時，應避免抓到已經枯死的樹枝。（圖／視覺中國CFP）

看完是不是也想爬樹了？還是你覺得這些屬性，好像在玩遊戲，要把主人公的能力都點滿。我們當然不會只隱惡揚善，爬樹也會有風險的，傷害主要機轉是「高處跌落」，如：挫傷、牙齒斷裂、骨折、昏迷、死亡。

那家長可以做什麼，才能提供小朋友一個安全的爬樹環境呢？



A.協助小朋友測試樹的強度

B.避免已經枯死的樹枝

C.教導小朋友要尊重大樹

D.溼滑時不要爬樹

如果還是會害怕，那現在有很多團體有辦理「攀樹課程」，家長就交給專業的去教學。現在正值暑假，相關的活動應該很多。大家有興趣，再自己找課程上。

本文經授權轉自：家醫/職醫_陳崇賢醫師