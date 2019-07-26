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含蔗糖超母湯！4招挑出「健康No.1優格」...希臘vs普通哪個好？

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▲優格,草莓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲怎麼挑優格才健康？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

台灣近期出現運動、健康風潮，優格就是其中一個被認為是健康的食物，有些人會選擇優格當作減肥食品，但怎麼挑，才會選到最健康、最適合自己的？外國網站《Healthline》建議，可以從成分列表、營養標籤、優格質地等4種方式，來找出屬於你自己的優格。

1.成分列表

優格可能添加各種成分，例如糖、人造香料、染劑、穩定劑和防腐劑。盡量選擇不添加大量成分、且原料是牛奶的優格。此外，避開有糖類，包括蔗糖、高果糖玉米糖漿、果汁、龍舌蘭蜜。

2.營養標籤

每份食物的份量和熱量都在最上面，標出食物中含有多少碳水化合物、脂肪、蛋白質和糖。不過，營養標籤沒有區分人工糖和天然糖，因此很難區分添加多少糖。最健康的選擇無味優格，但如果你不喜歡純優格，可以添加自己喜歡的新鮮水果，或是製作奇亞籽優格，來減少優格的酸味。

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▲▼蔓越莓優格酸甜好吃。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲若不喜歡純優格，可以添加自己喜歡的新鮮水果，來減少酸味。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.低脂肪與全脂肪

優格可以由全脂、低脂、無脂牛奶製成。因此，大多數優格都是由低脂或無脂牛奶製成，但減脂優格通常含有最多糖，以補償脂肪風味。因此，如果選擇低脂優格，一定要找沒添加糖的優格。此外，全脂優格雖然比低脂優格更多熱量，但其脂肪可能是有益的。

乳製品含有一些天然的反式脂肪，與加工食品中的反式脂肪不同。它們有助於減少體內脂肪和炎症，降低罹患心臟病的風險，改善血糖控制，並對抗癌細胞。普通不加糖的低脂和全脂優格都是健康的。

4.希臘優格、非乳製優格、普通優格哪個好？

希臘優格是目前優格的最大趨勢，它不同於傳統優格，去除一些乳清和乳糖，使希臘優格的蛋白質含量是傳統優格的兩倍，碳水化合物含量約為一半，適合當作零食，以及給乳糖不耐症的人食用。但希臘優格的卡路里和脂肪含量通常也更高，鈣含量也低於傳統優格。

不含乳製品的優格，例如大豆或椰子優格也很受歡迎，因為是植物性的，所以其脂肪比傳統的優格低，並且不含乳糖，適合素食者和乳糖不耐症患者。但由於它們含有大量天然的鈣，所以一定要檢查是否額外添加鈣和維生素D。希臘優格、非乳製品和普通優格都是健康選擇，並沒有哪一種比較好。

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關鍵字： 優格 健康百科 營養 健康
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