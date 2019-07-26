狂排氣好尷尬！專家推8法「少放連環屁」…吃飯不說話也有效



▲碳酸飲料含氣體，雖然大多藉打嗝排出，還是有少量氣體進入體內。（圖／達志示意圖）

記者林妤柔／綜合報導

不斷放屁讓人好害羞！但其實排氣是健康現象，營養師杯蓋在粉絲團《營養初 Nutrue - 營養師杯蓋》中表示，放屁能舒緩腸道，成因主要在於吞入的空氣，以及腸道中的細菌。他列出8種改善方法和產氣食物，民眾在選擇飲食時，也可以多加注意或拿捏份量。

杯蓋表示，產氣的原因大致上有2種，為吞入的空氣以及腸道中的細菌引起。飲食時會吞入少量空氣，而吞入的空氣大都藉由打嗝離開胃部，但少部分會進入小腸，可能被吸收，或是再進入大腸，通過直腸排出；也可能是有些食物無法被人體消化吸收，而被大腸中的細菌分解。氫氣、二氧化碳、甲烷或硫化氫等氣體，就是細菌分解產生的副產物，由於每個人腸道的細菌組成不一樣，所以產氣的可能也都不同。



▲營養師教怎麼改善狂放屁的方法。（圖／擷取自《營養初 Nutrue - 營養師杯蓋》粉絲團）

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對此，杯蓋也分享可以改善的方法，並列出一些容易產氣的食物。

1.細嚼慢嚥

能減少吞入的氣體量（吃飯時不要說話也是一個方法）。

2.減少碳酸飲料

這類型飲料含有氣體，雖然大多藉由打嗝排出，還是會有少量氣體進入體內，若是腸道脹氣還是盡量避免。

3.減少豆製品

豆製品含有寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。

4.少油炸

油炸物在腸道停留時間較久，也容易產氣。

5.少精緻糖食物

糖也是細菌容易利用的原料。

6.減少十字花科蔬菜

這類蔬菜因含有多醣且含硫化物，所以如果有脹氣情形發生，可以先避免，但如果平常吃都沒事，就不用刻意避免，多吃蔬菜是好的。

7.乳製品

若是有乳糖不耐或是腸道不舒服要盡量避免。

8.地瓜

與豆製品一樣富含寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。