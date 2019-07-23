▲八里療養院推出精障特展，「打卡翅膀」背後含義超暖心。（圖／八里療養院提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部八里療養院與新北市政府合作，推出「跨越障礙，看見希望」特展，希望透過藝術作品，讓大眾更加認識精障者與失智長者。今（23）日開幕儀式中，成功詮釋思覺失調症病患的演員林哲熹也出席參與，表示透過多元的職能治療與團體復健，精障者也能像劇中的他一樣，逐步蛻變為「康復者」。

熱播影集《我們與惡的距離》道出思覺失調症患者困境，部份場景在專門收治精障患者的八里療養院拍攝，更添真實感。

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八里療養院院長張介信表示，藝術是很好的溝通表達媒介，可更認識一個人真誠的面貌，為了鼓勵精障者與失智長輩參與社區融合，院區特別安排生活與工作訓練，創造去污名化契機。此外，特展中也將附設中和社區復健中心失智長者的作品變成宣導品，展現民眾對疾病認識。

▲八里療養院在435藝文中心舉辦「跨越障礙，看見希望」特展。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，此次特展將於7月23日至8月12日於板橋435藝文特區光復管、翠華館展出，假日還安排網美打卡、作品導覽與有獎徵答等活動。

張自強表示，因應此次特展，精障個案與失智長者都卯足全力做準備，像是會場中的打卡翅膀素材，就是由精神病患的藥物外殼黏貼而成，希望他們在服藥後，症狀也能隨之「飛走」，進而重拾正常人生。