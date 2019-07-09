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快寵爆她！吵架後…「最容易被拐走」星座女Top3　明天變成前女友

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滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）
▲快看你的另一半是否屬於「容易被拐跑」的星座。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

在愛情中，最不堪的結局莫過於「被背叛」，雖然有時對方的背叛是你不小心間接導致的，錯在另一半，但若你能多努力一下，將自己的心意表達得更為強烈、付出更多愛，或許她不會這樣離你而去。大陸占星網站《星座屋》就分享「最容易被拐走」的星座女生Top3，小心沒看緊，她明天就成為別人的女友。

1.雙魚座
永遠不放棄「尋愛」的雙魚座，無時無刻都需要被愛包圍，多情的雙魚女即使在你身上找到愛，但同樣的，別的男生身上也有，一旦你對她稍稍冷落，或有段時間沒有關心、慰問她，內心空虛的雙魚女容易被其他男生的甜言蜜語所打動，對你的愛瞬間化為湮滅。

情侶,吵架,冷戰,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）
▲天秤座不安全感很重，對自己沒自信就怕被拋棄。（示意圖／記者李佳蓉攝）

2.天秤座
天秤座享受戀愛的感覺，對愛情也很忠誠，但她們容易胡思亂想，對於自己沒有足夠的自信，深怕自己「被拋棄」，因此需要你經常陪伴在身邊給予她肯定和鼓勵。此外，天秤女很容易因為他人的三兩句話左右心情，只要兩人一有爭執，情敵立馬介入挑撥離間，趁機將女友拐走，心靈出軌是遲早的事。

3.處女座
說處女座的女生冷靜、理智又果斷一點也沒錯，一旦決定的事情就不再猶豫，要走、要留一秒就能決定。在感情世界中，女孩們追求完美，不讓自己受一點委屈，希望另一半對自己忠心，也渴望真心誠意的愛情，所以只要你做了對不起她的事情，有了第一次，她就心想著「你會再犯」而心存芥蒂，生活中只要遇到比你更優秀的人出現，隨時準備「對郎造」。

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