以為只是痔瘡！6旬男「血便半年」確診大腸癌　醫示警：有症狀別輕忽

▲一直腹瀉又帶血，男子誤判痔瘡，檢查竟是大腸癌。（示意圖／Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

糞便出血別輕忽，可能不只是痔瘡。胃腸肝膽科醫師林相宏日前分享，一名65歲男子長期抽菸、不喝酒，也沒有大腸癌家族史，近半年排便反覆出血，自認是痔瘡問題就醫，進一步檢查後卻確診為大腸癌，提醒民眾若出現異常症狀，應及早就醫釐清原因。

據林相宏醫師說明，這名男子原本只是想拿藥或塞劑治療痔瘡，但問診時提到半年來糞便一直不成形，每天排便次數多達6次，平時不覺得腹痛，直到最近2週下腹部出現不適感，與典型痔瘡症狀不符，才建議進行大腸鏡檢查，結果發現腫瘤正是出血主因。

林相宏指出，大腸癌多發生在50歲以上族群，約占9成，但近年有年輕化趨勢，因此公費大腸癌篩檢已下修至45歲以上，或40歲以上且有家族史者。痔瘡雖常見於20至60歲，但50歲以上患者同樣不少，單靠年齡判斷並不準確，年輕人出血也不能掉以輕心。

他也分享判別重點，痔瘡出血多為鮮紅色，通常與糞便分開，可能只出現在表面或擦拭時，血量相對較多；大腸癌則常見暗紅色血液與糞便混合，可能伴隨透明黏液，出血量不一定大，但若腫瘤位置接近肛門，也可能出現鮮紅色出血。

在症狀表現上，大腸癌初期多半不會腹痛，而是出現排便習慣改變，如腹瀉、便秘交替或糞便變細、不成形，真正到後期才可能腹痛、體重下降；痔瘡則以肛門腫脹、疼痛為主，若是完全無痛的鮮血，常見於內痔。醫師提醒，國家提供每2年一次的免費糞便潛血檢查，高風險族群或已有症狀者，仍應及早接受大腸鏡檢查，避免延誤治療時機。