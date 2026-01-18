50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　醫揭台人1壞習慣養結石

▲扁桃腺結石的臭味不少網友都領教過。（圖／李晏廷醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「這一顆遺臭萬年」、「很臭，但很讓人上癮會想多聞一下！」這是許多網友對「扁桃腺結石」又愛又恨的形容。許多人都有嘴巴飄出異味、喉嚨卡卡的經驗，以為是感冒好不了，結果咳出一個米白色顆粒。耳鼻喉科醫師李晏廷示警，其實有一半的人都有這問題，除了口臭外，「2個特殊症狀」最常被忽略，甚至連心臟抽痛都跟它有關。

李晏廷醫師在粉專「李晏廷醫生 一生守護」發文指出，扁桃腺結石是扁桃腺慢性發炎的一種表現，主因與喉嚨的壞菌太多有關。驚人的是，其實大概有一半的人都有扁桃腺結石的問題，「只是很多人自己不知道」。

自行停藥養出壞菌 肩頸硬、心臟痛是警訊

李晏廷進一步分析，有文獻顯示亞洲人罹患扁桃腺結石的比例較高，他更認為「台灣人又是高中之高」。原因出在台灣人出了名的「吃藥不聽醫囑」，特別是抗生素，民眾自行停藥、自行服藥的狀況時有所聞，長期下來培養出許多具抗藥性的壞菌，躲在扁桃腺深處導致慢性發炎作祟。

一般人熟知的扁桃腺結石症狀，多半是喉嚨卡卡、有異物感以及嚴重的口腔異味。但李晏廷特別提醒，「肩頸異常的僵硬痠痛」，以及「心臟瓣膜每幾個月突然抽痛一下」，為最常被忽略的特殊症狀。若這些身體不適沒有其他原因能解釋，就要小心跟扁桃腺發炎相關。

補對好菌「大幅減發炎」 醫：先治療再保養

至於該如何擺脫這「遺臭萬年」的小石頭？李晏廷提到，Streptococcus salivarius K12是臨床醫學文獻上證實，能大幅減少扁桃腺發炎次數的口內益生菌。藉由建立喉嚨的好菌軍團，讓產生硫磺顆粒（扁桃腺結石）的壞菌作怪機會變少，吃3個月約有6個月的保護期。

不過，李晏廷也建議，深受扁桃腺結石困擾的民眾，首要步驟還是建議先至耳鼻喉科評估，接受正規的醫學治療，之後再用益生菌建立口內防線，以減少復發機率。

怎麼知道自己有沒有扁桃腺結石？李晏廷也分享「扁桃腺結石綜合症評分問卷」，根據自身實際狀況，以無（不曾出現）、輕度（偶爾出現，對生活影響不大）、中度（經常出現，但仍可忍受）、重度（經常出現，且已嚴重干擾生活品質）回答10道題目。有疑慮者不妨測測看。