「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為　醫抓元凶

一名20歲護理系女大生，日前在肛門口摸到「詭異突起物」，擦藥2週卻不見好轉。直到求助醫師柳朋馳，內診一看明確直指「這是菜花」，女大生當場爆哭，委屈喊冤自己沒有男朋友、也沒有性行為，不解怎麼會染病？醫師一問才發現，兇手可能藏在幾個月前的一趟旅遊中。

健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳在《健康e起聊》節目中分享收治過的個案。該名女大生最初在診所就醫時，醫師僅聽完描述便認定是痔瘡，豈料藥膏擦了2週，患部毫無起色。他為求謹慎替患者內診檢查，發現肛門口的突起表徵正是典型的人類乳突病毒（HPV）感染，也就是俗稱的「菜花」。

得知確診菜花，女大生在診間情緒潰堤，哭著強調自己沒有性經驗。柳朋馳解釋，HPV感染不見得全是「直接性傳染」，也有可能是透過環境「間接接觸」。經詳細追問暴露史，患者才想起放假時曾到泰國旅遊，期間體驗了按摩與三溫暖設備。因HPV有潛伏期，感染後不一定會馬上發現，直到病灶於近2、3個月逐漸長大，才在近期被摸到。

柳朋馳說明，這類病毒相當狡猾，一旦感染就很難完全斷根。治療上若病灶較大需靠電燒，較小則塗抹抗病毒藥膏，但只要患者抵抗力一下降，菜花隨時可能捲土重來，甚至是一輩子的潛伏。

沒有性行為也中鏢？柳朋馳進一步分析公共場所的「3大地雷區」，提醒民眾出遊務必當心：

1.衛浴座椅與小板凳：尤其在泡裸湯或洗澡時，前一個人坐過的椅子或小板凳，身上若帶有病毒，下一位使用者的生殖泌尿道、肛門口或臀部皮膚直接接觸，加上若有微小傷口且抵抗力低，就容易遭感染。

2.潮濕的地板：潮濕地面容易滋生細菌病毒，若足底有刮痕或輕微破皮，踩在上面就可能感染病毒疣。

3.公用塑膠拖鞋：若無定期清潔更換，前一位使用者若有香港腳或灰指甲，就容易傳染。且洗完澡腳濕濕的穿回襪子悶著，更會大幅增加風險。

柳朋馳建議，雖然無法自帶拖鞋，但在使用完公共衛浴設施後，因病毒、細菌怕肥皂水，最好當下就用肥皂水將接觸部位清潔乾淨；回到自己房間的衛浴時，再沖洗一次，多一道防護手續，才能將威脅降到最低。