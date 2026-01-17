急診喊「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

▲男子低聲向急診醫師求救「我的雞雞爛掉了！」（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

歲末年終想脫單，小心一時衝動讓下體「整組壞了了」！一名20多歲男子掛急診時淡定地求救：「我的雞雞爛掉了！」一脫下褲子檢查，醫師驚見他患部紅腫化膿、表皮破損。泌尿科醫師高偉棠問診才知道，男子因約砲後下體搔癢，竟異想天開「沖熱水」殺菌止癢，結果導致嚴重燙傷，且經檢驗確診染上淋病，慘烈的傷勢連醫護都看傻。

泌尿科醫師高偉棠在《醫師好辣》節目中分享這起驚悚個案。回憶當時接獲急診醫師緊急會診電話，描述男子下體「整隻紅通通」，宛如被熱水淋過一般，一看傷勢便直覺案情不單純。追問之下對方才吐露因單身太久，趁著歲末年終使用交友軟體約到一名妹子，當晚兩人發生激烈的「愛的撞擊」。沒想到過了一個禮拜，下體開始出現搔癢症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子焦慮地上社群平台Threads發文求問「約完砲癢癢的怎麼辦？」結果引來大批網友壞心留言恐嚇：「糟糕了！得愛滋病」、「沒救了」。他被嚇得驚慌失措，誤以為是沒洗乾淨，竟決定用「熱水沖燙」來殺菌止癢。

熱水燙GG止癢 內褲黏死竟淋病

「熱水沖一沖，發現舒服喔！」高偉棠轉述，男子當下覺得熱水緩解了癢感，於是越沖越久。雖然當下獲得舒緩，但脆弱的黏膜根本禁不起高溫摧殘，還開始掉屑屑害他反覆搔抓、越來越嚴重。最慘的是，男子隔天早上醒來，發現內褲竟然因為分泌物死死黏在受傷的表皮上，下體變得「亂七八糟」，只好衝急診求救。

經過化驗，男子並非感染愛滋病，而是約砲常見的性病「淋病」，所幸在施打特效藥及塗抹藥膏治療後，病情已獲得控制。高偉棠也藉此呼籲，與不熟悉的對象發生親密行為，該做的保護措施絕不能少。若有懷疑感染，現今也有事前投藥或事後檢查等醫療管道，千萬不要聽信網路偏方自己亂洗、亂燙，以免小病變大病，讓自己多受皮肉痛。

排尿灼熱流膿 女染淋病恐不孕

根據疾管署資料顯示，淋病是由奈瑟氏淋病雙球菌所引起的一種性傳染病，性接觸是最主要的傳播方式。男性約在感染後2～7天出現症狀，尿道有膿性分泌物流出，排尿有刺痛或灼熱感，有些患者會自癒，偶爾有少數成為無明顯症狀的帶菌狀態。

至於女性感染後數天可能發生尿道炎或子宮頸炎，症狀常不明顯，比較常被忽略，也有約20%患者因為月經週期使子宮受到侵犯，引起子宮內膜炎、輸卵管炎或骨盆腔腹膜炎，嚴重恐引起子宮外孕或不孕症。