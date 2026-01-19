燉湯浪費了！白蘿蔔「1吃法」防癌最猛　營養師激推

▲營養師激推「白蘿蔔最強吃法」是磨泥生食，並加入醋或檸檬、少許優質油脂後食用。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

冬天是吃白蘿蔔的季節，來碗熱呼呼的燉蘿蔔湯暖身又美味。不過，功能醫學營養師呂美寶提醒，若總是把蘿蔔煮熟了吃，防癌效果恐怕微乎其微。她揭露，想要吃出白蘿蔔最大的效益，關鍵就是「生、酸、嚼」，其中推薦「磨成泥生吃」效果最好，再加入醋或檸檬汁，以及少許優質油脂，就能解鎖白蘿蔔神力、吃出驚人保護力，不妨試試看。

呂美寶營養師在粉專「食物的力量．呂美寶營養師」進一步分析，白蘿蔔中擁有強大的防護成分「異硫氰酸鹽（ITC）」，其中最知名的就是「蘿蔔硫素」。但這些成分並非原本就存在，而是需要透過「前驅物（硫代葡萄糖苷）」加上「芥子酶」的反應才能生成。

切塊不如磨成泥 揭白蘿蔔「物理破壞」關鍵

若想成功打開這個營養開關，首先得「避免加熱」，因為負責催化反應的芥子酶極度怕熱，一旦加熱超過70～80°C就會徹底失活，導致營養無法轉化，因此建議「生食」最佳。

除了生吃，「物理性破壞」也是關鍵。呂美寶解釋，前驅物與酵素平時分居在細胞不同部位，必須透過切碎、刨絲，或是最推薦的「磨泥」，徹底破壞細胞壁讓兩者相遇。此外，食用時務必「細嚼30秒以上」，利用長時間咀嚼在口腔內建立微型生化反應器，延長反應時間以提升轉化效率。

加醋拌油更強！白蘿蔔「神級組合」吸收翻倍

至於調味也有學問，呂美寶建議「用酸穩定」，在製作涼拌蘿蔔時加入醋或檸檬汁，讓環境pH值處於4或8，能大幅提升ITC生成率。且因異硫氰酸鹽屬脂溶性，料理中若加入少許橄欖油等優質油脂，還能顯著提升人體吸收率。

呂美寶也分享一招「生物協同作用」的秘訣，當食用蒸熟的青花菜時，因其本身的酵素已受損，此時若配上一點「生白蘿蔔泥」，就能利用生蘿蔔中活性極強的芥子酶，重新啟動熟菜中殘留的營養前體，即可重新活化、救回流失的營養。