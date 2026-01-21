吃素卻越吃越胖！營養師列出減肥地雷

▲不少人以為吃素就能瘦，營養師提醒，選錯食物反而更容易囤積脂肪。（圖／示意圖／達志影像）



記者楊庭蒝／綜合報導

近年健康意識抬頭，不少民眾選擇透過吃素來減重、排毒，但若飲食方式不當，恐怕不瘦反胖。營養師高敏敏提醒，吃素不等於健康減肥，若長期踩到飲食地雷，反而容易攝取過多熱量、糖分與添加物，影響代謝與體態。

高敏敏指出，許多素食者最常見的問題，就是過度依賴加工素料，例如素肉、素排、素火腿等，這類產品在製作過程中常加入澱粉、油脂與各種添加物，熱量並不低。再加上不少餐廳為了提升口感，會將素菜炒得偏油，或透過勾芡、淋醬調味，導致整體熱量超標。

她也提到，調味方式同樣是隱藏危機，糖醋、紅燒、素滷味等重口味料理，往往含有高糖與高鈉，不僅容易轉化成脂肪囤積，還可能造成水腫與慢性發炎。另一方面，許多素食者習慣攝取白飯、白麵、饅頭或炸年糕等精緻澱粉，升糖速度快，容易刺激胰島素大量分泌，讓脂肪更容易堆積。

油脂與蛋白質的選擇同樣影響瘦身成效。高敏敏說明，若經常攝取炸素食、酥皮類食品或加工素品中的壞油，卻缺乏橄欖油、亞麻仁油等優質好油，身體代謝功能容易受阻。此外，吃素若沒有妥善搭配豆類與穀類，蛋白質攝取不足，會影響肌肉維持與身體修復，讓減重變得更加困難。

她也提醒，不少人吃素後反而攝取過多甜點、水果乾、堅果塔或加糖豆漿，這些看似健康的食物，其實含糖量與脂肪都不低，同樣會拖慢瘦身進度。

針對想透過素食減重的民眾，高敏敏建議，飲食應以原型食材為主，減少加工素料的比例，多選擇地瓜、燕麥、菇類及各式高纖蔬菜，如花椰菜、地瓜葉等，以延長飽足感。每餐也應補充豆腐、毛豆、鷹嘴豆或豆漿等植物性蛋白質，幫助維持肌肉量與穩定代謝。烹調時可善用薑、蒜、辣椒等天然辛香料提味，搭配適量苦茶油或橄欖油，取代高糖高鹽的重口味醬料。