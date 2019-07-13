ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

越大聲越危險！打鼾「暗藏2疾病」...專家4招晚上不再吵

點評:打呼也是一種病
ETtoday健康雲

打鼾。（圖／達志／示意圖）
▲打鼾其實隱藏著身體警訊。（圖／達志示意圖）

文／楊力

打鼾很多人認為是很正常的現象，甚至認為打鼾是睡得香、睡得好的表現。但其實打鼾是健康的一個隱形殺手，是威脅人體健康的重要因素之一。

健康隱患警訊

1.睡眠呼吸中止症：在打鼾期間伴有反覆的呼吸停止，會造成大腦皮質的反覆覺醒，引起血液內氧含量降低，造成大腦、心臟等重要器官慢性缺氧，這時候打鼾就不是正常現象了，被稱為睡眠呼吸中止症。長期的慢性缺氧可誘發高血壓、心律失常、心肌梗塞、心絞痛發作。如果打鼾者晚上睡覺時出現呼吸暫停，且暫停時間超過10秒，就必須提高警覺。

請繼續往下閱讀...

2.鼻腔疾病：如鼻中隔彎曲、鼻息肉等鼻部疾病可引起鼻腔狹窄，鼻咽平面堵塞；咽部扁桃體的肥大增生、舌根肥厚也會引起氣流的堵塞。

疾病信號站

做過睡眠呼吸監測的人就會知道，如果一晚打鼾幾百次、鼾聲超過60分貝（隔室可聞）且不規律、時斷時續、聲音忽高忽低，就需要警惕。因為此時呼吸有可能就會悄無聲息的暫停，腦部、心臟等問題隨之而來。

你應該這麼做

1.一些生活習慣的改變有利於緩解睡眠呼吸中止症，例如採取側臥位睡眠，可以減輕或防止咽腔部軟組織和舌根的後墜，從而有助減輕鼾聲並預防呼吸暫停。

2.肥胖者更易因咽喉腺樣體肥大阻塞氣道，進而影響睡眠，下巴短者更易中招。所以肥胖者應減肥，一方面要減少熱量的攝入，另一方面要多進行有氧運動。

3.指尖點壓按摩迎香穴（位於臉部，在鼻翼外緣中點，鼻脣溝中），右側迎香穴沿順時針方向、左側沿逆時針方向刺激，每次一至兩分鐘，每天三至五次，可補肺氣，緩解打鼾。

4.按摩攢竹穴：從攢竹穴（在臉部眉毛內側邊緣凹陷處）向下，沿鼻外側到鼻翼，上下反覆按摩，每次一至兩分鐘，每天三至五次。

▲▼打呼這樣按摩。（圖／大是文化提供）

本文摘自《小信號防萬病》／楊力（大陸首席中醫養生專家）／大是文化出版

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

關鍵字： 小信號防萬病 楊力 大是文化 中醫 呼吸中止症 打鼾
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

蛋魚肉掌心大！孩子長超高「飲食6指南」曝...時機錯過就沒了

子宮切開狂噴膿！她10年來「把這當水喝」...術後要求醫傻

心願未了！老翁尚存一口氣　家屬「床頭放OO」心跳即止...醫吃驚

喝了狂拉！醫曝膳食纖維「吃這量就夠」...你也常跑廁所嗎？

癌症術後這樣補！醫曝「初期吃OO」消水腫...第3週才燉藥膳

前任只佔第3！容易發展「劈腿對象」關係排名曝...情侶夫妻當心囉

好無聊＝陪我聊天！女生曖昧「紅綠燈暗示」曝...別再當大神木啦

皮膚狂脫皮！專家授「這樣做」比保濕乳液神...養肌妙招曝

腋下濕好尷尬！5妙招避「全身狂炸汗」...少喝OO立即見效

拼酒前看一下！專家曝「喝超過這量」當心暴斃...啤酒OOOc.c.超危險

讀者迴響

回到最上面