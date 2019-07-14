

▲日減重專家建議將黑咖啡與茶調和成「綠茶咖啡」，減肥效果再加倍。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

有些人靠咖啡或茶瘦身，但你聽過把兩者合在一起減肥嗎？節目《健康2.0》指出，日本減重專家建議將黑咖啡與茶調和成「綠茶咖啡」，減肥效果再加倍，一個月平均能減掉6.2公斤。但是營養醫學博士劉博仁表示，腸胃不好、有貧血狀況之女性，千萬不要輕易嘗試，這可能導致腸胃更差，以及抑制鐵的吸收，如果身體健康者想要嘗試，建議在飯後兩小時試試看。

節目《健康2.0》提到，日本減重專科醫師工藤孝文親自實驗，黑咖啡與茶1:1調和，三餐飯前一杯250ml的「綠茶咖啡」，從2015年體重92公斤，在11個月內減下25公斤，一直維持67公斤至今。這方法幫助100多位患者減重，一個月平均減掉6.2公斤。



▲混和綠茶咖啡時，醫師建議用發酵過的紅茶，較不會刮胃。（圖／翻攝自pixabay）

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營養醫學博士劉博仁指出，如果喜歡咖啡或茶的味道，可以嘗試這個減肥方式，它裡面有多酚、兒茶素、咖啡綠原酸，咖啡因的量會減到30%到40%，但是特別提醒，如果腸胃不好的人，千萬不要這樣試，這可能導致胃變糟、胃食道逆流，因此要小心一點。

除此之外，如果女生有貧血的話，劉博仁說也不要隨便試，因為這會抑制鐵吸收，造成缺血性貧血更嚴重，若只是吃愜意的，可以在飯後兩個小時試試看。基隆長庚醫院外科教授江坤俊建議，不要空腹喝，因為茶多酚越多的茶，越會刮胃，選擇發酵過的紅茶，比較不會刮胃。營養師趙函穎也表示，這會影響鈣吸收，恐有骨質疏鬆的風險。