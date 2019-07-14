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CP值超高！營養師推這3料理「吃到飽必夾」...快趁機補一波

點評:都吃到飽就別太在意熱量了～
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▲台灣人就吃海鮮　凱撒吃到飽餐廳的螃蟹、生魚片人氣最高，朋派自助餐廳。（圖／記者黃士原攝）
▲生魚片、龍蝦、螃蟹這些紅色的海鮮，價格高昂，卻含有豐富的蝦紅素。（圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

台灣流行吃到飽，對於正在減肥的人來說，是想要避開的美食陷阱。孫語霙在粉絲團《營養師愛碎念-孫語霙營養師》中表示，經常被問到吃到飽而不胖的秘笈，她表示這樣太不划算，與其斤斤計較攝取的熱量，不如趕緊把平常的營養素補起來。她分享這幾種食物CP值很高，可以在buffet時多點一些。現在來看看，哪些食物那麼厲害吧！

吃到飽CP值超高食物：

1.生魚片、生蝦
生魚片、生蝦、蝦卵、龍蝦、螃蟹這些紅色的海鮮，價格高昂，卻含有豐富的蝦紅素。現代人用眼過度，常常受到3C光害的侵襲，蝦紅素有高度的抗氧化力，能夠改善睫狀肌功能、輔助水晶體對抗紫外線，在動物實驗中，蝦紅素對於青光眼、眼壓高的患者有緩解的效果。

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▲▼乳製品、乳酪。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲乳酪雖然熱量偏高，但含有非常豐富維生素B2。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2.生蠔
生蠔的鋅含量非常高，大約5顆生蠔就可以補充15mg的鋅，即可達到成年男性一日所需，難怪很多人都說吃完生蠔可以重振男性雄風。此外，鋅是人體很重要的營養素，可以增強免疫力、維持性能力、促進成長發育、維持皮膚健康（避免痘痘、皮膚發炎），缺乏鋅的人通常容易掉髮、皮膚炎、腹瀉、經常感冒、性慾減退、貧血，對生活影響很大。

3.乾酪、乳酪
乳酪雖然熱量偏高，但含有非常豐富維生素B2、鈣質、蛋白質，營養價值極高，平常乳製品攝取不足，咖啡又喝很多的人、長高中的小朋友、乳糖不耐的人，可以吃乳酪趁機補充一下鈣質，缺乏維生素B2也容易嘴破，吃乳酪也是很好的解決方法。

關鍵字： 吃到飽 營養師愛碎念-孫語霙營養師 孫語霙 飲食健康
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