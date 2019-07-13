承受體重4倍力！醫揭「爬樓梯＝最傻運動」...這3類人千萬別做

▲醫師表示，爬樓梯你的膝蓋可能正承受你體重的4倍力量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

你會爬樓梯當作運動嗎？那你可能要修正一下你的運動模式了，根據饒瑞悌在粉絲團《Dr.Gary饒瑞悌醫師》的貼文表示，爬樓梯可能是「最傻的運動」，因為你的膝蓋正承受你的體重4倍力量， 所以爬樓梯常不小心傷到膝蓋。他分享有3種人應盡量避開這種活動，另外膝蓋不好的人，也要注意3點，不要為了雕塑腿部線條，而傷害到膝蓋。

饒瑞悌指出，很多人希望因此瘦身、塑造出漂亮的腿部線條，所以會以爬樓梯當作運動，但其實靠樓梯鍛鍊，傷的是膝蓋。例如體重60公斤的人，爬樓梯膝蓋負重竟超過200公斤，而且速度越快壓力就愈大。O型腿的人、孕婦、有心血管疾病都不適合將爬樓梯當作運動。

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▲孕婦不適合將爬樓梯當作運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，饒瑞悌也提到，膝蓋不好的人請注意以下幾點：

1.爬樓梯不要提重物。

2.好上壞下。當兩腳有一腳已經無力時，上樓梯以好腳先上、下樓梯以壞腳先下。

3.慢慢來，越急就越傷膝蓋。

最後饒瑞悌表示，其實爬樓梯不是不好的運動，只是不是每個人都適合，通常都是下樓梯因肌力不夠而導致損傷軟骨；上樓梯肌力不夠則是股四頭肌附著在髕骨，導致髕骨韌帶比較容易受傷。