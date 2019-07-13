好感→超喜歡！達人4招搶下「曖昧主導權」...神秘感這樣培養

▲曖昧抓住主導權需要掌握這4要點。

生活中心／綜合報導、影／播吧

曖昧時，怎麼讓對方愛上你，而不被牽著鼻子走？常分析男女觀點的阿畫指出，最重要的就是「搶走主導權」，他分享4個要點，強調不要讓對方抓到你的思路，對方才會想要確認關係。對於曖昧感到苦手的女生們，一定要好好學起來！

阿畫先丟出一個問題：什麼樣的狀態想讓人主動維持關係？答案就是害怕失去。若害怕失去，就會選擇降低自己價值的方式迎合對方，這使男生對妳很安心，從而降低對方想追妳、愛妳的欲望。如果他身邊剛好有一個好感對象，那他就會選擇挑戰她，而你則成為他的安全牌。

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不過有些女生可能奢望對方終究會回來，阿畫直呼No！他說如果自己沒有改變，對方追別人追失敗，頂多回來跟你好一陣子，當新好感對象出現的時候，妳依然被降為第二順位。因此他提出，若想要對方主動愛上你，記住兩件事。

1.提升自己的價值感。

2.頭腦絕對要保持理智。



▲讓男生愛上你的前提，是他本來就對你有好感，否則做再多都只是浪費時間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

如果聽不進去，最後情況還是被對方牽著走。阿畫建議，如果你現在想要對方主動，就要了解男生的思維和套路，才有機會反制他們，也可以拉回你們之間不平等的立場。阿畫指出，現在目的在讓他覺得今天錯過了你，就再也遇不到更好的對象，並勾起他想把你留在身邊的欲望。他就開始主動找你，為了維持你們之間的關係，做出一些降低價值的行為，這時決定權就落在你手上。

不過阿畫提醒，如果對方還沒跟你交往，就想跟你發生關係，就要留心。若想讓對方愛上你，絕對不能讓對方抓到你的思路，才能把「確認關係」這個想法丟回給男生，讓他思考你們之間的關係，不然你簡單就讓他得到，她的心思就可能去挑戰別的女生，注意力當然不會在你身上。簡單來說，要讓男人以為有機會，但也要讓他沒把握。

阿畫接著舉例，假設今天約出去，你主動做一些曖昧的肢體動作，讓他覺得你好像對他有好感，但一回家就保持原來的態度，讓他不知道你到底是對他有好感還是沒有，他就會主動想確認你們之間的關係。當他有困惑時，也就達成你的目的。



最後阿畫總結4要點：製造不確定感，別太快讓對方得手，觀察對方的目的，包裝個人的價值。但他也提到，讓男生愛上你的前提，是他本來就對你有好感，不然這個男生對你完全沒有興趣，做再多都只是在浪費時間。