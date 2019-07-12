▲專家教4招增加女生好感。（影／《艾薩克Isaac》提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導、影／播吧

參加社交場合、認識許多人，有時會成為進一步認識的契機，有些則是萍水相逢。該怎麼靠對談增加女生好感度？兩性專家艾薩克Isaac分享，男生不要緊張，只要掌握這4招，聚會場合中就能與他人談笑風生，源源不絕找到話題，從而抓住進一步發展的機會。

1.事前準備

先整理頭髮，看起來乾乾淨淨，因為沒整理頭髮容易看起來很邋遢。根據場合穿合適的衣服，該正式就正式，展現帥氣、體面的一面。做好事前準備，有好的第一印象，女生的感覺就對了，這樣後續互動才容易。

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2.尊重女性

女生不是獵物、不是拿來把的，所謂把妹幾步驟很不尊重女生，不要養成對女生品頭論足的習慣，例如腿長加幾分、骨架太大扣幾分、這個我可以、這個我不行等，因為女生其實心裡都有感覺，這樣會讓印象變差。



▲社交場合很忌諱搶話題。（圖／達志示意圖）

3.應對進退

在社交場合交談很忌諱搶話題，如果鉅細靡遺介紹工作內容、講自己有多厲害，會讓場面很尷尬。艾薩克建議可以先簡短的自我介紹，然後把球丟給對方，這個階段的應對進退就是順著話題聊，一進一退會讓整個互動變得自然、熱絡，好印象就隨之建立起來。切忌對方說完、該你說的時候，你立刻發表反對意見，證明自己是對的，艾薩克認為，這不是你的政見發表會，不需要把自己的感受放那麼大。

4.Q&A練習

應對進退很需要在家準備，像是準備好問答100題，在鏡子前反覆練習。例如：遇到女生時，有什麼問題可以問她？有什麼話題可以說？怎麼社交性的回覆？

最後，艾薩克表示先事前準備，讓自己有魅力，對著鏡子練習問答，如果不知道怎麼回答，就說一些客套話維持氣氛的和諧，以建立好的印象贏得高好感。