3歲男童血便1天拉10次！　15歲姊「捐糞」助他拉出軟黃金

▲糞菌移植資料照。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名3歲男童罹患發炎性腸道疾病，連續2個月腹瀉、拉血便，最多一天拉8至10次，確診高抗藥性的困難梭菌感染，經常歸抗生素治療無效，醫師決定採微菌叢植入治療。第一次名捐贈者是病童哥哥，卻因糞便被檢驗出致病性細菌不符標準，所幸15歲姊姊條件符合，經內視鏡植入經純化糞菌2天後，終於順利排出金黃色軟便，至今3個月皆未復發。

困難梭菌感染通常是因大量、長期使用廣效型抗生素所致，其引起的偽膜性大腸炎及毒性巨結腸症治療困難，加上困難梭菌釋放出毒素，進而導致嚴重的腸道併發症。台灣每10萬住院人次中，就有45人感染；每一千個出院人次中，也曾有3人感染菌。

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林口長庚分子感染症醫學研究中心主任、兒童感染科教授邱政洵表示，治療困難梭菌，通常需使用抗多的抗生素如萬古黴素及咪唑尼達，一旦治療失敗，就會引發更嚴重的抗藥性細菌感染，即使病期初步改善，也經常會復發，新發展的「微菌叢植入術（FMT）」，則提供了合乎環保及自然的治療方式，去年衛福部頒布特管辦法，更讓糞菌移植順利使用在病人上。

▲邱政洵教授說明糞菌移植過程。（圖／記者嚴云岑攝）

林口長庚去前至今年6月共完成5例移植，年齡從3歲到88歲不等，利用次世代基因定序法，針對捐贈者、病患移植前後的腸道菌相，進行一系列指紋檢測，成功率高達9成以上，病患在移植2至4周後，幾乎都恢復正常的腸道菌相，追蹤時間從2個月至1年多皆未復發。

邱政洵提到，目前微菌移植均須符合特管辦法，進行嚴格病人與捐贈者篩檢，捐贈者須通過書面、血液、疾病史3大條件，才能進行捐贈。每個成年人捐贈糞便量約在100至150克，醫事人員採集完後，便會加入生理食鹽水，印行過濾、離心、洗滌等厭氧無菌操作，最後純化萃取出植入物，在取出6小時內直入病患體內，效果最佳。

▲純化萃取出的糞便。（圖／長庚醫院提供）

收治3歲男童的林口長庚兒童腸胃科副教授陳建彰表示，男童在哥哥取樣失敗後，轉而對姊姊搜集糞便，所幸姊姊經一系列評估，符合健康捐贈者條件，經過1天的作業流程後，透過內視鏡方式，將純化菌叢植入弟弟腸道，順利改善腸胃道菌相，也未再有腹瀉情形，家長

最後，邱政洵提醒，長期住院、有使用過廣效性抗生素、免疫功能差、罹患腸道性發炎疾病與免疫功能較差的病人，都是困難梭菌感染高風險群，若出現不明原因腹瀉、甚至合併腹脹、腹痛或血便，就要懷疑可能是困難梭狀桿菌感染，應盡快就醫治療。

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