「糞菌移植」只能靠親屬？　超過這年紀無血緣關係也能做

▲邱政洵教授說明「糞菌移植」治療方法。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部去年9月發布特管辦法，新增為菌叢植入術治療嚴重或反覆性困難梭菌感染（rCDI），林口長庚至今完成5例移植，雖然大部分都是取親屬糞便純化萃取，但若親屬無人符合捐贈條件，只能從無親屬關係的健康青年人替代。為了讓病患隨時都有「糞」可用，林口長庚也成立「微菌銀行」，隨時保存5至10瓶健康糞便，每3至6個月進行汰換。

林口長庚完成的5例移植案例中，就有2例是採無血緣關係的健康青年人糞便，其中一名為88歲病患，去年因大腸癌術後感染化膿破裂開刀，使用大量抗生素治療後，今年4月開始腹瀉不斷，一天拉7至8次肚子，確診困難梭菌感染。

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腸胃科醫師建議採為菌叢植入術，原本希望採用孫子糞便，卻在檢驗中發現幽門螺旋桿菌，其餘家人也無合適捐贈者，只好從微菌銀行撈檢體，經詳細比對後植入，成功緩解腹瀉症狀；還有一名87歲男性，也是接受了無親屬關係的糞菌移植，終於找回健康。

▲林口長庚成功的5名案例中，有2例就是非親屬移植。（圖／記者嚴云岑翻攝）

林口長庚分子感染症醫學研究中心主任、兒童感染科教授邱政洵表示，糞菌移植技術是透過健康捐贈者的腸道菌叢，以灌腸、內視鏡或口服膠囊方式植入病人腸道，以恢復菌相平衡，目前5例皆是採內視鏡植入，追蹤時間從2個月到1年，均無復發跡象。

雖然糞菌移植可接受無親屬關係的腸道菌叢，但邱政洵強調，「學齡前孩童還是建議先從家人做篩選。」這是因為15歲以前腸道菌相尚未穩定，貿然移植無血緣關係糞菌，怕會有排斥現象。但15歲以上的青少年到老年人腸道菌相分佈類似，因此把年輕人的腸道菌叢植入老年人體內，只要經過嚴格篩檢比對，都能順利改善腹瀉。

▲長庚醫院舉辦微菌移植治療成果發表記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

至於微菌銀行的糞便從哪來？邱政洵表示，目前優先考慮對象，仍為20至30歲的健康年輕人，但捐贈條件嚴格，不只BMI要正常、3個月內不能出國、不能吃補品、益生菌，1等親有2人以上罹有大腸癌者，都不在考量範圍，通過問卷調查後，還要進行抽血確認肝腎功能，最後才會採樣糞便進行抗藥性細菌培養。

「美國就是因為篩檢太鬆，才會有2人移植後不幸喪命。」邱政洵提到，目前台灣糞菌移植的治療率超過9成，治癒率接近百分之百，為了推廣這項醫療新技術，長庚醫院已成立「微菌治療中心」，致力進行臨床與轉譯研究，以期未來除了腸道疾病外，也可將糞菌移植用在治療代謝症候群、癌症與神經系統疾病身上。