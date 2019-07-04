減肥擔心熱量高一定要戒酒？醫建議想喝可以選擇這類酒

文／駱香雅編譯 圖／周書羽

大家都知道喝酒會變胖，不過更精確的說法應是某些酒一定喝了就胖，某些酒類比較不會。

日本AGE牧田診所院長牧田善二醫師認為，嚴格來說酒精與肥胖並沒有直接的關聯，因為有不少研究報告顯示，酒精具有降低血糖值的效果。美國的糖尿病協會也曾告誡糖尿病患者，過量飲酒將使得血糖過度下降，服用降血糖藥物時，需留意酒精與藥物之的交互影響。

並非所有的酒精都能夠降低血糖值，啤酒或日本酒等酒類含有較多的碳水化合物和醣類，喝了啤酒或日本酒之後，血糖值反而會升高。當血中糖分急速增加時，身體會分泌胰島素，將多餘糖分轉換成脂肪，而這正是導致身體肥胖的機制。

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（圖片來源：pixabay）

如果不想因為喝酒而肥胖，建議民眾可以選擇飲用不含醣類的蒸餾酒（例如：燒酌、琴酒、威士忌等）。

具備降低血糖效果的酒類是白酒，或許是因為白酒內含有助於改善胰島素抗阻（或稱胰島素抗性）的成分。因此，如果在減肥期間真的想要喝酒，不妨考慮選擇白酒或是葡萄酒，五盎司的葡萄酒，視甜度與葡萄種類，熱量大約只有100到120卡路里。不過，還是提醒你，必須留意飲用量，使用大容量的酒杯會使人喝進更多的熱量。

此外，千萬不要因為當天晚上有酒攤聚會，就整天不吃飯，平日還是要攝取足夠身體運作基礎代謝率的卡路里，才不會使新陳代謝變慢使得身體更容易發胖。

《康健雜誌》提醒您，飲酒過量，有礙身體健康。

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