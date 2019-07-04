ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

減肥擔心熱量高一定要戒酒？醫建議想喝可以選擇這類酒

ETtoday健康雲

減肥期間想喝酒　試試威士忌與琴酒吧

文／駱香雅編譯　圖／周書羽

大家都知道喝酒會變胖，不過更精確的說法應是某些酒一定喝了就胖，某些酒類比較不會。

日本AGE牧田診所院長牧田善二醫師認為，嚴格來說酒精與肥胖並沒有直接的關聯，因為有不少研究報告顯示，酒精具有降低血糖值的效果。美國的糖尿病協會也曾告誡糖尿病患者，過量飲酒將使得血糖過度下降，服用降血糖藥物時，需留意酒精與藥物之的交互影響。

並非所有的酒精都能夠降低血糖值，啤酒或日本酒等酒類含有較多的碳水化合物和醣類，喝了啤酒或日本酒之後，血糖值反而會升高。當血中糖分急速增加時，身體會分泌胰島素，將多餘糖分轉換成脂肪，而這正是導致身體肥胖的機制。

請繼續往下閱讀...

（圖片來源：pixabay）

如果不想因為喝酒而肥胖，建議民眾可以選擇飲用不含醣類的蒸餾酒（例如：燒酌、琴酒、威士忌等）。

具備降低血糖效果的酒類是白酒，或許是因為白酒內含有助於改善胰島素抗阻（或稱胰島素抗性）的成分。因此，如果在減肥期間真的想要喝酒，不妨考慮選擇白酒或是葡萄酒，五盎司的葡萄酒，視甜度與葡萄種類，熱量大約只有100到120卡路里。不過，還是提醒你，必須留意飲用量，使用大容量的酒杯會使人喝進更多的熱量。

此外，千萬不要因為當天晚上有酒攤聚會，就整天不吃飯，平日還是要攝取足夠身體運作基礎代謝率的卡路里，才不會使新陳代謝變慢使得身體更容易發胖。

《康健雜誌》提醒您，飲酒過量，有礙身體健康。

延伸閱讀：

喝紅酒對心臟幾乎沒益處　每天喝上2杯，還會增加頭頸癌、食道癌風險

一星期喝酒別超過「這個量」 長期酗酒增失智風險

喝酒臉紅是基因有缺陷？　台灣酒精不耐症比例全球之冠

冰啤酒、冰淇淋、綠色葉菜　哪個消暑？

啤酒可排掉尿路結石？ 醫師打破迷思

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：喝酒不開車，安全有保障！

自強號凌晨撞人停駛！　2正妹慌等1小時手持行李跳車逃

關鍵字： 康健雜誌 瘦身 喝酒 減肥 酒精
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

遇到倒楣事也不會落跑　「好旅伴7大特質」你中了幾個？

吃冰消暑？醫警告：這8種人別碰！　「少少慢」字訣防傷身

瓶裝水陽光曝曬後恐有毒　購買、保存要注意3件事

別人這樣吃就瘦...為何我試了不行？　科學家解密

喝無糖飲仍肥2公斤！手搖飲暗藏2大陷阱　專家曝配料挑選原則

馬鈴薯有助減肥！「10大抗性澱粉」排行榜曝光…別做成它就OK

胸部有硬塊＝乳癌？不痛是惡性、會痛是良性？醫破解迷思

芒果其實沒那麼毒！醫教你「這樣吃」降低發炎和過敏

譚敦慈：炒菜多一步驟減少致癌風險　不爆香也能煮出好味道！

你的感受牠都懂！研究：狗狗壓力指數和主人同步

讀者迴響

回到最上面