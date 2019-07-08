抗老化...火龍果吃這顏色就對了！一張圖秒懂紅、白肉營養差別

文／謝懿安 圖／pixabay

水果色彩五花八門，有些水果更有超過兩種以上的顏色，除了代表品種不同外，背後更藏有許多的營養祕密！瑞之盟營養機構營養師李姿儀舉例，由於紫紅色果肉的水果一般都含有花青素，能抗老化。想要保持青春美麗，紅肉火龍果就比白肉適合。

火龍果是夏季抗老、解毒聖品，有紅肉、白肉兩品種，又以紅肉口感較甜。可生津止渴，有清熱、利尿、改善便秘等功能。火龍果也有少見的植物性蛋白，與體內的重金屬離子結合，藉排泄排出體外，達到解毒功用。

其中，紅肉火龍果相較白肉火龍果有較多的花青素，能抗氧化，達到防老功效。花青素可以改善眼睛對黑暗與光亮的適應力，維護眼睛微細血管的健康。

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紅肉火龍果有較多的鋅與鐵。鋅能幫助能量代謝，強化免疫功能，還能保護皮膚健康。不吃海鮮、肉的素食者可以吃紅肉火龍果補充；鐵補血氣，能幫助體內氧氣順利運送。

白肉火龍果則比紅肉多了1倍的膳食纖維、葉酸。想要改善排便問題、預防老年失智症，吃白肉火龍果更佳。

但火龍果屬於涼性水果，因此容易瘀血、胸悶、生痰等寒性體質者或經期來時不宜食用，哺乳中的媽媽也要少吃，避免幼兒拉肚子。

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