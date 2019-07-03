水冷or熱好？這4洗臉行為「超殘害肌膚」...快看自己NG了沒



▲洗臉會有的4個錯誤，你也有嗎？（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

空氣汙染越來越嚴重，不管去哪裡，回到家一定要將臉清洗乾淨。不過有時候你無意間的小習慣，會大大殘害你的肌膚！外國網站《柯夢波丹》（cosmopolitan）分享我們洗臉會有的4個錯誤，下次去洗澡前，可要好好注意一下囉！

1.使用過份清潔產品

也許你認為，這在油性皮膚相當合理，但這只會使肌膚變得更糟，因為皮膚剝離時，會產生出更多的油，建議別選擇過度清潔的產品，讓肌膚緊繃到不行。

2.切換水溫

毛孔不會因為熱水就打開，遇到冷水也不會縮起來，從熱水馬上調到冷水只會刺激肌膚，因此轉到中間，用溫水洗臉就好。

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3.常去角質、勤洗臉

大家都喜歡光滑、Q彈的肌膚，但不要每天都這樣做，大概每週一次就好，以免撕裂毛孔，如果每天都做，會使皮膚更敏感。



▲勤洗臉會讓肌膚更敏感。（圖／翻攝PAKUTASO）

4.忽略成分

我們常閱讀瓶罐前半部敘述，例如卸妝和清除毛孔就直接買了，但有些化學物質可能傷害我們的肌膚。例如十二烷基硫酸鈉是一種常見的發泡劑，若每天使用，會對肌膚造成刺激和傷害。

除了上述洗臉的4個小錯誤之外，77老大在接受《ETtoday健康雲》採訪時提醒，洗臉一定要由下往上搓揉，因為角質層是由上往下，逆著洗才會乾淨。還有髮際線、鬢角和鬍鬚部位，一定要加強清洗，不要因為怕弄濕毛髮就不洗，造成這些地方超容易冒痘。最後如果你愛洗澡時邊洗臉，請記得「要先洗臉」，因為洗澡時體溫會升高，毛細孔打開，會讓臉上的髒汙卡的更深，更難洗乾淨。