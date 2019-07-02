▲臉部麻痺、口吐白沫！7歲男童確診腸病毒重症，醫提醒8大前兆。（圖／示意圖／台中慈濟提供）

記者嚴云岑／台北報導

國內新增3例腸病毒併發重症病例，分別為中部3歲男童、南部7歲男童及東部1歲男童，其中南部男童在發病後2天，出現全身抽搐、臉部麻痺、口齒不清、口吐白沫等情形，確診為腸病毒71型併發腦炎。醫師提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，但超過5歲也是有併發重症風險，家長發現感染病毒出現8大重症前兆，應儘速送往大醫院治療。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3名病童的發病期間介於6月12日至6月19日，其中中部3歲男童出現發燒、鼻塞、嘴破、心跳加快、喘及腹痛等症狀，東部1歲男童則有發燒、手腳紅疹、嘴破、肌抽躍及右下肢體無力情形，均為腸病毒71型併發脊髓炎；南部7歲男童則為腸病毒併發腦炎，所幸3人經治療後恢復情形良好，現已全數出院。

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根據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診共計1萬5803人次，較前一週上升6.3%；社區腸病毒71型病毒活動持續，且為東部主要流行病毒型別；今（2019）年累計136例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以東部地區檢出為多；以輕症及散發病例為主。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒疫情。（圖／記者嚴云岑攝）

疾管署副署長莊人祥表示，今年累計16例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型10例最多，其他分別感染腸病毒D68型2例、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型；鄰近的中國大陸、香港、韓國、日本、泰國、馬來西亞及新加坡腸病毒疫情均呈上升趨勢，其中中國大陸、香港及韓國正處高峰期，日本、泰國及馬來西亞處流行期或達警戒值。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，但5歲以上仍有併發重症風險，提醒民眾一旦發現家中感染腸病毒之嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等8大重症前兆病徵，應把握黃金期請儘速送往大醫院接受治療。

現在為暑假期間，疾管署呼籲，民眾仍不可輕忽腸病毒威脅，放假期間孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所（如安親班、室內兒童樂園），返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。