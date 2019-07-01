獨／中央地方為5318萬吵不停　高雄登革熱經費已「悄悄到位」

▲韓國瑜今（1）日出席鼎力路登革熱防疫。（圖／記者賴君欣攝）

記者嚴云岑／台北報導

高雄登革熱疫情未歇，中央地方先為錢爆發口水戰。行政院6月19日同意支應5318萬元作為登革熱防疫經費，高雄民代先爆錢還沒到位，市長韓國瑜又在造勢場說自己去行政院請款被嘲諷。雖然雙方今（1）日仍火藥不斷，但消息人士指出，財政部在下午近5時，已把2660萬撥給高雄市政府。

高雄市長韓國於6月30日在新竹造勢時表示，他去行政院拜託支援5300萬，被嘲諷、被修理，還說中央拿錢幫印尼、越南防疫卻漠視高雄。

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▲疾病管制署補助高雄市政府經費一覽表。（圖／疾管署提供）

此番言論一出，疾管署當晚即拿數字反擊，指出高雄市5月底發生入夏以來首例登革熱以來，就動員署內駐在高雄市的相關人力，防治工作「即便假日也未停止」，另從北中南區支援651人次協助防治；國家衛生研究院調派305位研究員進行病媒蚊監測，絕無不幫高雄防治登革熱。衛福部長陳時中則怒批，「不能這樣子亂講話」。

行政院長蘇貞昌今（1）日上午也表示，高雄登革熱防治經費，行政院2天就准了，是高雄市府還沒請款，要韓國瑜用心守住疫情，不要到處趴趴走。對此，高雄市新聞局長王淺秋下午也召開記者會回擊，強調行政院經費的都有一定的程序，「況且行政院不是ATM，不會按一按就可領錢。」

▲疾管署防疫人員在高雄進行登革熱孳清。（圖／疾管署提供）

針對高雄防疫經費未到位問題，疾管署日前就發新聞稿澄清，行政院19日宣布同意動支5318萬元支援疫情防治後，就將經費置於財政部，只要高雄市政府依法將將經費相關收支納編預算，就可檢具證明函請財政部撥款，疾管署也於6月24日先行核發2660萬元統籌分配款，以利儘速用於各項登革熱疫情控制工作。

儘管中央與地方對登革熱經費到位與否爭論不休，但根據消息人士指出，高雄市政府今早已將經費預算公文送至財政部，財政部也迅速審查，約在下午近5時，就將2660萬元撥給高雄市政府，「高雄應該已收到款項」。