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台南登革熱也群聚！中西區增2感染　與首例工作地相距200M

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▲疾管署防疫人員7月2日於台南市中西區開山里進行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫人員7月2日於台南市中西區開山里進行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

疾管署今（2）日公佈2例本土登革熱病例，均為居住於台南中西區開山里70多歲女性，近期無出國史，也沒有去過高雄或台南永康區，由於經檢驗確診感染第二型登革熱，加上住家與台南首例本土病例東區工作地僅差距200公尺，研判為同一起群聚感染，也讓台南登革熱本土病例增加至3例。

疾管署副署長莊人祥表示，2名感染者主要活動地除住家外，分別有中西區城隍里東菜市場、開山里六合境大埔福德祠及東區崇善里活動史，2名個案均於6月30日發病後就醫，並於7月1日再次就醫時，因登革熱NS1快篩陽性收治住院並通報，2日中午確診。

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為防範疫情擴散，疾管署與台南市政府防疫團隊已至個案住家、活動地周邊加強疫情調查、化學防治、孳生源清除及民眾衛教，以期及早釐清感染源。

2019年至今已累積31例本土登革熱病例，為高雄市28例（三民區25例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例）、台南市3例（中西區2例、永康區1例）。另有186例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

7月適逢暑假期間，疾管署提醒，民眾如計劃前往登革熱流行國家，如泰國、新加坡、馬來西亞、馬爾地夫、柬埔寨、寮國、越南、印尼及斯里蘭卡等，應做好防蚊措施，返國入境時如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員及儘速就醫，並告知旅遊活動史。

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