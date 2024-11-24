「反波波」訴求下修實習名額！王世堅曝每年只限35人：賴總統同意

▲本土小牙醫今上街遊行。（圖／本土小牙醫提供）

記者趙于婷／台北報導

本土小牙醫等團體今（24）日上街舉行「反密醫、反特權、 反對24億假偏鄉計畫」大遊行，提出要求撤回24億假偏鄉計畫、衛福部不得開後門、保留國外學歷採認原則、考選部不得放水等訴求。民進黨立委王世堅今透露，有提案參加學生約35位，中常會中告訴賴清德主席，是完全同意的，不過需要一些時間解決。

今日牙醫團體、牙醫系學生及教師號召民眾上街頭，反對衛福部即將推行的24億牙科假偏鄉計畫。而針對日前衛福部解釋計畫會以55個無牙醫偏鄉為優先、本國學歷優先、不會派無執照醫師到偏鄉無服務，黃映綺說，邱泰源依然閃躲最關鍵的問題，就是偏鄉醫療計畫「為什麼會綁定無照波波牙醫訓練計畫，該計畫的波波牙醫實習名額，到底是不是外加在原有公告的名額之上？」

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黃映綺指出，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的牙科部分，開放尚未實習、無執照的波波牙醫畢業生申請，實習名額繞過原有專家會議討論機制，外加在賴總統承諾的每年50名之外，本國牙醫系每年限制招生391人，如今湧入每年一百名以上的波波牙醫，本國教學系統實在無法負荷，醫師訓練品質將全面崩盤。

今日也有立委參與遊行活動，王世堅指出，全台有16500位牙醫，平均1450人就一位是牙醫，波蘭大概17000位牙醫，但波蘭有3650萬人，平均2100人才有一位牙醫，「這樣台灣牙醫是不是過剩？把不要的送給台灣，波蘭反而嚴重不足，就留在波蘭就好。」

王世堅提到，現在說偏鄉有需要，幫波波牙醫開小門去偏鄉，難道偏鄉就給他們比較差的醫療品質？這是不公平的；他進一步透露，中常會有跟賴清德主席提案國外返台的畢業牙醫生不得超過本國牙醫實習生的10分之1，算下來大約是35位，賴總統是完全同意他的看法，但是這個需要一些時間，會積極去解決。

對此，衛福部回應，該選配分發名額每年維持50名，不會提高，有關選配分發名額上限納入醫師法一事，應待社會凝聚共識後，循法制作業程序辦理，而提供偏鄉計畫牙醫服務者，以具我國牙醫師證書者為限，並優先以本國學歷畢業生充實55個無牙醫鄉鎮區：衛福部調查，國內目前共有55個鄉鎮區無牙醫師執業。