頂呱呱辣椒粉「結塊卡蟑螂」　北市衛生局稽查抓8衛生缺失

▲網友爆料在頂呱呱西門店發現辣椒粉結塊還藏蟑螂。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者趙于婷／台北報導

有網友到頂呱呱西門店內用餐，在辣椒粉罐裡面發現蟑螂。對此，台北市衛生局表示，今日已經派員稽查，查有「食品業者登錄平台登錄資訊不完整、冷氣出風口髒污、器具設備未立即清洗、冷凍冰箱溫度不足、廢棄物桶蓋子破損、工作台髒污且菜渣未清理、抽油煙機不潔及未出示部分從業人員體檢報告」等8項缺失。

該網友在爆料公社po文寫道「真心奉勸大家以後在外面吃飯要加罐裝調味料時候要打開看一下」，他表示，「在頂呱呱西門店內用，到調味料區要加辣椒粉，想說怎麼都倒不出來⋯一打開看內蓋堆積了厚厚一層辣椒粉，一倒出來⋯辣椒粉都結塊，還看到了黑色的幾顆物體，一翻開⋯X這是蟑螂嗎？？？」

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台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今日已派員前往稽查，現場2樓用餐區已封閉禁止顧客進入，受污染辣椒粉已丟棄。

另衛生局針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，查有食品業者登錄平台登錄資訊不完整、冷氣出風口髒污、器具設備未立即清洗、冷凍冰箱溫度不足、廢棄物桶蓋子破損、工作台髒污且菜渣未清理、抽油煙機不潔及未出示部分從業人員體檢報告等缺失事項，已責令12/1前改善完成，屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰，食品業者登錄限期未改善部份則依同法第48條處3萬到300 萬元罰鍰。

▲北市衛生局抓衛生缺失。（圖／北市衛生局提供）