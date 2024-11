營養師大推「5種水果」對心臟好　木瓜、葡萄上榜

▲藍莓 。(圖/Unsplash)

文/常春月刊

水果健康且營養豐富,這點眾所皆知。但你知道多吃水果也能促進心臟健康並延長壽命嗎?許多研究,包括發表於《當代醫學化學》(2019)的研究,都證實富含水果等食物的飲食對心血管具有保護作用。簡單來說,吃水果對你的心臟有益,還能預防心臟病——根據世界衛生組織,這是全球頭號死因。

對此,EatingWell網站分享,加州大學洛杉磯分校醫學中心的高級心臟營養師Dana Ellis Hunnes推薦的5種對心臟有益的水果。

1、黑莓(Blackberries)

黑莓是一種美味的水果,含有對心臟健康至關重要的營養成分,其中包括花青素(anthocyanins)。花青素富含強效抗氧化劑,能促進心血管健康。一項 2021 年發表於《生物分子》的研究發現,花青素是預防動脈粥樣硬化(動脈斑塊堆積)及減少心血管老化和疾病風險的有效方法。

.專家觀點:黑莓富含纖維、抗氧化劑、多酚、黃酮醇及水分,對心臟和消化道健康非常有益,因為其抗氧化及纖維含量高。此外,黑莓熱量低,具有飽足感,且能抗發炎。

2、藍莓(Blueberries)

這些小巧卻強大的漿果富含營養,特別有益於心臟健康。每日食用藍莓能改善血管細胞功能,有助於控制血壓並預防血栓形成(根據 2019 年《老年醫學期刊》的研究)。 藍莓富含可溶性纖維,有助於降低膽固醇,並促進腸道排除膽汁(2021 年發表於《營養學》的研究)。

.專家觀點:與黑莓類似,藍莓富含多酚、黃酮醇及植物營養素,具有抗發炎作用,對心臟及腸胃健康都有益處。

3、覆盆子(Raspberries)

覆盆子是一種有趣的零食,也被稱為天然糖果,對心血管健康有顯著益處。吃覆盆子與多種心血管代謝益處相關,包括降低 LDL 膽固醇、改善血壓、健康的體重管理及減少發炎。

.專家觀點:覆盆子與黑莓類似,但其植物營養素類型和水平略有不同,體現在顏色上。覆盆子對心臟和腸胃健康非常有益,因其抗發炎、高纖維且低熱量。

4、木瓜(Papaya)

木瓜含有鉀、維生素 A 和維生素 C 等有益心臟的營養成分。1 杯木瓜塊可提供接近 100% 的每日維生素 C 需求及 8% 的維生素 A 需求(根據 USDA 數據)。 維生素 A 和 C 的缺乏與心血管異常有關,而補充這些維生素可降低心臟病、高血壓、動脈粥樣硬化及心衰的風險(2021 年《生理學前沿》期刊)。

.專家觀點:木瓜富含鉀,有助於降低血壓。此外,其所含的消化酶有助於消化及維持腸胃道健康,減少發炎。

5、紅葡萄(Red Grapes)

紅葡萄富含多酚,使其成為保護心臟健康的絕佳水果。葡萄中的多酚對治療心血管疾病及糖尿病有益,能降低氧化壓力、血壓並減少發炎(2021 年《分子學》期刊)。

.專家觀點:紅葡萄含有抗氧化劑、多酚、黃酮醇、纖維及白藜蘆醇,能幫助降低發炎。此外,葡萄富含水分,能提供飽足感。

